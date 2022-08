Combate à fome é tema do primeiro programa eleitoral e prioridade para Amazonino

Amazonino Mendes vai aumentar para R$ 450 o valor do auxílio estadual e estender o programa Leite do Meu Filho para todo o Amazonas

O candidato ao Governo do Amazonas, pela Federação PSDB-Cidadania, Amazonino Mendes, sustentou no primeiro programa eleitoral veiculado no rádio e na TV, hoje (26), o compromisso de lançar o maior programa de combate à fome e à miséria do Estado. Amazonino visitou uma família, que reside na comunidade Parque Riachuelo, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, e viu de perto a situação de extrema pobreza de manauenses que estão sem renda fixa e alimentação.

– “O que vocês têm hoje pra comer?”, pergunta Amazonino.

– “Nada”, responde a dona de casa, Denise Pereira.

Amazonino constatou que a família não recebe o auxílio estadual de R$ 150 e adiantou que, se eleito, irá triplicar o valor do auxílio financeiro. O ex-governador tem autoridade para falar do assunto porque foi o primeiro gestor a garantir auxílio financeiro às pessoas hipossuficientes do Estado, por meio do programa Direito à Vida.

“Como eu governei quatro vezes, eu percebo claramente o que precisa ser feito. E podemos fazer melhor com mais dinheiro pra essas famílias terem condição de comprar ao menos o básico para o seu sustento. E vamos fazer isso imediatamente”, garante Amazonino.

No grupo de amazonenses que estão impactados pela insegurança alimentar, a desempregada Denise Pereira disse que não foi aprovada no auxílio estadual e clamou pela volta de Amazonino para o Governo. “A gente precisa tanto de você, meu governador. Não tenho o cartão do auxílio estadual, disse a moradora informando a Amazonino que diariamente acorda sem saber do que vai se alimentar. “Não tem nada na geladeira. Só água. É assim diariamente”, lamentou a moradora.

Combate à fome

Amazonino já reiterou o compromisso de lançar, em 2023, o maior programa de combate à fome e à extrema pobreza. O candidato ao governo diz que é inaceitável que famílias passem fome num país como o Brasil e no Amazonas não é diferente. “Somos ricos em potencialidades econômicas, precisamos criar alternativas para garantir mais desenvolvimento com melhores condições de vida para a população”, afirmou o candidato que dispara “não posso ficar de braços”.

Além de triplicar o valor do auxílio, Amazonino irá estender o programa de Nutrição Infantil, Leite do Meu Filho, para todas as 62 cidades do Amazonas. Amazonino também irá garantir um valor adicional às mães chefes de famílias, que irão receber cesta básica digna a partir de 2023.

Dados

A Região Metropolitana de Manaus é a que concentra a maior taxa de pobreza do Brasil, em 2021. Os dados são do 9º Boletim Desigualdade nas Metrópoles, que analisa estatísticas das 22 principais áreas

metropolitanas do país. Em julho deste ano, o Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas – FGV Social informou que o Amazonas registrou, em 2021, o maior percentual de pobreza de sua população dos últimos 10 anos. Com mais da metade de sua população (51%) considerada pobre, o Estado passou a ocupar o segundo lugar no Mapa da Nova Pobreza. O Mapa mostra que a proporção da população pobre no Estado aumentou 2,25%, desde 2019. A FGV Social considera pobres as pessoas com renda domiciliar per capita (por pessoa) até R$ 497 mensais.

Ações

Tanto na Prefeitura de Manaus quanto no Governo do Amazonas, Amazonino criou projetos para amparar cidadãos mais carentes, de forma que pudessem ser mantidos, independentemente das administrações posteriores. Foi assim, por exemplo, com o Programa Leite do Meu Filho, que beneficiou 100 mil crianças de 0 a 05 anos, em situação de vulnerabilidade social, reduzindo os índices de mortalidade infantil.

Amazonino implantou, ainda, o Projeto Meu Filho, voltado para as crianças em situação de risco social, o Espiral e o Restaurante do Pequeno Trabalhador. Criou o Programa de Combate à Fome, fornecendo cestas básicas a milhares de famílias hipossuficientes. No governo, criou o Cartão Direito à Vida, que inspirou o Bolsa Família do governo federal. Com o cartão, 100 mil famílias foram beneficiadas. Também criou o Programa Bolsa Família Municipal, na Prefeitura, que beneficiou 67 mil famílias, com o complemento de R$ 60, ao mês. Nas cozinhas comunitárias da Prefeitura foram servidas mais de 190 mil refeições. Como governador, na última administração, entregou mais de 6 mil títulos definitivos de terras em bairros de Manaus, uma garantia sobre a posse do imóvel, dando tranquilidade às famílias.

Com informações da assessoria