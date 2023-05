Com pratos a preços apetitosos, festival Brasil Sabor segue em 70 cidades de todo o país

Programação segue até 4 de junho e celebra diversidade da culinária brasileira

Já imaginou experimentar bolinhos de peixe recheados com massa de caranguejo refogada no jambu com tucupi, medalhão ao molho de cebola caramelizada ao vinho ou um delicioso mignon de carne de sol com queijo coalho e crocante de macaxeira com catupiry? E o melhor: a preços promocionais?

Essa é a proposta da 17ª edição do Brasil Sabor, maior festival gastronômico do planeta, que ocorre em 70 cidades espalhadas por todo o país. O evento é promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) com patrocínio da Ambev e apoio nacional da Nogueira Brinquedos.

Neste ano, o festival recebe o tema “O Brasil de todas as cores”, para celebrar a diversidade da nossa gastronomia de Norte a Sul do país. Assim como nas últimas edições, em 2023 a festividade acontece em formato híbrido, o que permite ao cliente saborear os pratos presencialmente ou por meio dos serviços de delivery de cada restaurante.

“Presente nas cinco regiões, fica evidente que o festival Brasil Sabor já faz parte do calendário gastronômico dos restaurantes do Brasil. Em sua 17ª edição, o evento atingiu seu objetivo inicial que era dar holofotes a pratos que enaltecem ingredientes e técnicas de preparo originais do nosso país”, analisa Paulo Nonaka, presidente do Conselho de Administração da Abrasel.

Nesta edição, mais uma vez os números comprovam o sucesso do Brasil Sabor. Neste ano, participam 751 restaurantes, em 70 cidades, de 18 estados, além do Distrito Federal, sendo eles Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

No Amazonas, o Brasil Sabor vem com uma novidade. “Essa edição também contará com um festival gastronômico no Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10, que acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de junho. No local, será montado uma tenda, onde todos os participantes marcarão presença e o público poderá conferir os pratos disponíveis no festival”, avisou o presidente da Abrasel no Amazonas, Rodrigo Zamperlini.

Histórico

A festividade foi criada em 2006 com para promover e valorizar a gastronomia brasileira, e assim apoiar os estabelecimentos participantes. De acordo com Leonel Paim, proprietário do restaurante Osteria Generale, em São Paulo, a participação no Brasil Sabor resulta sempre na atração de clientes.

“A divulgação traz tanto novos clientes, quanto relembra os antigos de retornarem ao restaurante. Aumenta a rotatividade e o prato divulgado sempre é muito pedido”, aponta Leonel.

Os clientes dos restaurantes podem interagir com o festival, compartilhando sua experiência gastronômica no Brasil Sabor por meio da hashtag #BrasilSabor2023 no Instagram. São esperadas diversas postagens de todas as partes do Brasil, legitimando o título de maior festival gastronômico do mundo.

Serviço:

17ª edição do Brasil Sabor

Até 4 de junho

Realização: Abrasel

Patrocínio nacional: Ambev

Apoio nacional: Nogueira Brinquedos

Para saber mais acesse: brasilsabor.com.br

Instagram: @festivalbrasilsabor

Com informações da assessoria