Com palestrantes renomados, Atricon comemora 30 anos em evento nacional no TCE-AM

Dando sequência aos encontros regionais realizados pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), o Tribunal de Contas do Amazonas sediou (TCE-AM) a Edição Norte do evento na manhã de hoje (14). O evento contou com palestras sobre integridade e transparência direcionadas ao desenvolvimento.

A solenidade faz parte da série de eventos em comemoração aos 30 anos da Atricon, e contou com transmissão, ao vivo, pelas redes sociais do TCE-AM (YouTube, Facebook e Instagram).

O evento contou com a participação de membros dos Tribunais de Contas de todo o país. Para palestrar, foram convidados o professor e fundador do Programa de Transparência Pública da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Robert Gregory Michener, e o jornalista e escritor, Milton Jung Júnior.

Abrindo a solenidade, o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro, falou da importância em representar a Região Norte na série de eventos alusivos aos 30 anos da Atricon. O presidente também explicou a escolha da temática discutida pela Corte de Contas do Amazonas.

“Estamos dando ênfase na questão da ética, transparência e integridade. O TCE Amazonas foi o primeiro Tribunal a iniciar a implantação de um sistema de integridade, e queremos aproveitar a oportunidade para demonstrar a importância deste tema”, afirmou o presidente da Corte de Contas amazonense, conselheiro Érico Desterro.

O presidente da Atricon, conselheiro Cezar Miola, também esteve presente na abertura. “A nossa participação aqui em Manaus tem um significado muito grande para Atricon e para o sistema Tribunais de Contas do Brasil, já que celebramos 30 anos de fundação da entidade. Resolvemos solenizar esta data tão importante trabalhando, discutindo temas relevantes para o controle externo”, destacou o presidente da Atricon, conselheiro Cezar Miola.

Temáticas relevantes

Durante o evento, foram abordados pelos palestrantes a temática “Integridade e Transparência: Implementar para avançar”.

O jornalista e escritor Milton Jung Júnior destacou a “Integridade e Ética”. Autor do livro “É proibido calar! Precisamos falar de ética e cidadania com nossos filhos”, o âncora da Rádio CBN destacou personalidades que, em prol da ética, trouxeram exemplos a serem seguidos nos diferentes meios de trabalho.

“Fazer a coisa certa é a melhor definição de ética. Às vezes buscamos explicações profundas para a ética, o que é importante, mas ver estes exemplos simplifica de uma forma eficaz. Na maior parte das vezes, sabemos o que é certo a se fazer, então basta fazê-lo”, destacou o jornalista e escritor, Milton Jung.

Fundador do Programa de Transparência Pública da FGV, Robert Gregory Michener abordou a transparência como ferramenta fundamental na implementação de políticas que colaborem com a administração pública.

“É impossível executar políticas públicas sem comunicação. É necessário ter transparência, ainda mais em um país muito fragmentado, como o Brasil. Isso inibe o fluxo de informação, o que deteriora a implementação de políticas em geral. Por isso, é muito importante a transparência neste cenário”, afirmou o palestrante Robert Michener.

Também estiveram presentes no evento o conselheiro Mario de Mello, e a procuradora-geral do Ministério Público de Contas, Fernanda Cantanhede, além de conselheiros e representantes dos Tribunais de Contas do Acre, Amapá, Pará, Paraná, Paraíba, Rondônia, Roraima, Tocantins.

Os convidados receberam das mãos dos conselheiros Érico Desterro e Cezar Miola, troféus e medalhas em homenagem à participação no evento.

A Edição Norte foi o quarto evento em comemoração ao aniversário da Atricon, que se encerra no próximo dia 06/10, com o encontro da Região Sul, no TCE-PR. Já foram realizados encontros no TC-DF, TCE-SP, e TCE-AL.

Com informações do TCE-AM