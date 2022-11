Com OAB-AM, Beto Simonetti recebe medalha por relevantes serviços à Justiça Eleitoral

O Conselho Federal da OAB (CFOAB) e a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM) participaram do 9º Encontro Nacional do Colégio Permanente dos Juristas da Justiça Eleitoral (COPEJE), realizado na última sexta-feira (4), no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). Durante o evento, que este ano teve o tema “Desafios das Eleições 2022”, o advogado amazonense Beto Simonetti, presidente do Conselho Federal, recebeu a Medalha Ministro Célio Silva, que reconhece relevantes serviços à Justiça Eleitoral.

O presidente da OAB-AM, Jean Cleuter Mendonça, explicou que a homenagem foi concedida pelos serviços de Simonetti prestados à Justiça Eleitoral no âmbito nacional e, também, amazonense. “Estamos felizes em prestigiar, em nome da advocacia amazonense e dos 17,6 mil advogados do nosso estado neste dia, em que recebe uma medalha tão importante quanto todo o trabalho prestado, muito merecida. Por isso, a seccional Amazonas parabeniza o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti”, disse Jean.

Segundo o presidente do COPEJE, Vicente Lopes, a medalha é um ato de respeito e honraria que vai ficar para a história do trabalho de Simonetti na Justiça Eleitoral. “O papel que a OAB prestou à nossa nação é muito maior do que essa medalha que nós aqui utilizamos para representar esse sentimento. Ficará marcado na história esse momento e jamais esquecerei do manifesto pela democracia, emprestando os 92 anos de história da OAB, deposito dessa credibilidade das urnas eletrônicas da Justiça Eleitoral”, declarou Vicente.

Simonetti, por sua vez, falou sobre a confiança do processo eleitoral. “Os procedimentos de gabinete foram implementados no Brasil para que o mundo pudesse ver com entidades como a Ordem, com partidos políticos presentes, como o próprio Judiciário, todo o Ministério Público mostrando para o mundo que o nosso processo eleitoral é um processo extremamente confiável. Então, o que o Brasil precisa é de paz e o que nós faremos é proporcionar essa paz dentro da capacidade cidadã de cada um de nós. Viva a advocacia brasileira, viva a justiça eleitoral, viva o COPEJE, viva os nossos colegas juristas que ainda se prestam a essa grande missão que é cooperar com a justiça eleitoral brasileira”, disse Simonetti.

Com informações da assessoria