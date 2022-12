Com métodos inovadores, Faculdade Santa Teresa oferta curso de Pedagogia com EAD

A Faculdade Santa Teresa já está oferecendo o curso de Pedagogia na modalidade de Educação a Distância (EAD). A instituição, que foi credenciada com nota máxima em todas as avaliações do MEC na modalidade EAD, aposta em novas tecnologias e metodologias inovadoras, oferecendo uma formação completa e voltada para a inserção no mercado de trabalho.

Segundo a diretora geral da FST, Amanda Estald, a educação a distância é uma realidade cada vez mais presente no ensino, que se adequa ao momento atual da sociedade, em que as pessoas precisam realizar diversas atividades todo dia. “Poder estudar, com a mesma qualidade e suporte do ensino presencial, no momento que quiser, é uma facilidade que muitas pessoas procuram”, disse.

De acordo com o coordenador de Tecnologia Educacional da Faculdade Santa Teresa, Lauro Rosas Neto, a instituição investiu fortemente em tecnologia para oferecer um EAD moderno e capaz de apoiar integralmente o aluno. Ele diz que a instituição desenvolveu uma plataforma leve, que funciona com qualidade em qualquer dispositivo, sem necessidade de o aluno ter um computador ou smartphone de última geração. “Testamos a plataforma no celular, notebook, videogame e televisão. Em todos funcionou muito bem”.

Toda a plataforma é apoiada por inteligência artificial. Isso significa que em todo o curso, o professor consegue acompanhar a aprendizagem do aluno. São 49 indicadores que avaliam a qualidade de ensino. “O professor sabe se o aluno abriu a videoaula e não assistiu, se fez o exercício, se entrou atrasado nas aulas ao vivo, entre outros pontos. Dessa forma, o professor pode atuar de forma pontual com cada necessidade”, afirmou.

A gameficação e o metaverso são outras tecnologias inseridas no EAD da Santa Teresa. No caso da gameficação, isso está inserido em todo o processo de ensino do aluno. “A cada ação ou atividade concluída o estudante recebe uma medalha. Além disso, o professor dependendo da aula, insere atividades com games personalizados para a absorção de determinado conteúdo. Isso torna a aula muito mais dinâmica”, ressalta.

A Santa Teresa também desenvolveu um ambiente no metaverso para que as atividades, seja uma aula ou uma palestra, possam ser realizadas totalmente nesse ambiente virtual. “Isso já está disponível e sendo aplicado nos cursos da FST”, informou.

Contando com uma equipe multidisciplinar pautada em inovações e conhecedora das melhores práticas de ensino, a Faculdade Santa Teresa inicia a oferta dos cursos na modalidade EAD com a garantia de pioneirismo tecnológico e práticas acadêmicas inovadoras. “O EAD pensado e desenvolvido na FST não é apenas diferente ou inovador, ele foi concebido para traçar um novo cenário na educação do Estado do Amazonas, alinhando tecnologia, conhecimento e qualidade de ensino”, disse ele.

Lauro Rosas acrescenta que, além da aplicação da tecnologia, um dos grandes diferenciais do EAD da Santa Teresa é o modelo de ensino, em que o aluno tem uma trilha de aprendizagem clara, ou seja, ele entende o que precisa fazer para absorver o conteúdo, por exemplo, ler a apostila, assistir videoaula, responder o exercício. “Ao longo de uma semana, o aluno estuda uma unidade de ensino. Cada disciplina tem duração de 8 semanas, o que também é um diferencial do EAD da faculdade. Normalmente, em outros cursos, cada disciplina é feita em um mês. A FST inovou na implantação de equipe multidisciplinar, para a construção de ambientes atrativos e com experiência de aprendizagem muito superior às expectativas para esta modalidade”.

O coordenador reforça que, em nenhum momento, o aluno estará sozinho no seu processo de aprendizagem. “Na FST, antes de iniciar o curso, o estudante passa por um momento de ambientação presencial. Ele vai conhecer a fundo a plataforma de estudo. Depois disso, vai cursar duas disciplinas por 8 semanas e depois mais três, totalizando 5 no semestre. Nós optamos por esse modelo justamente para que a pessoa se adapte ao processo de estudo EAD. Um dos grandes motivos de desistência nessa modalidade é a falta de disciplina e de rotina de estudo. Nós entendemos que, ao começar aos poucos, incentivando e com esse suporte direto, a chance desse aluno se adaptar e absorver os conteúdos é muito melhor”.

O curso EAD da Faculdade Santa Teresa conta com processo avaliativo semestral, estágios como prevê a lei, práticas de extensão presenciais, estimulando o aluno a desenvolver a capacidade de pesquisa. “A ideia é que esse estudante chegue ao mercado de trabalho com um currículo valioso e o mais preparado possível para responder às demandas”. Em relação à estrutura, o aluno tem acesso a biblioteca digital, material pronto para estudar, além de atividades no metaverso.

Com informações da assessoria