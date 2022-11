Com estreia vexatória, Argentina perde para a Arábia Saudita de virada na Copa do Mundo

A Arábia Saudita surpreendeu o mundo do futebol ao derrotar a Argentina por 2 a 1 na estreia na Copa do Mundo. Sem criatividade, a Albiceleste abriu o placar com Messi através de um pênalti polêmico, mas sofreu uma virada na segunda etapa com gols de Alshehri e Aldawsari.

Arbitragem trabalhou

Na primeira etapa, Lionel Messi abriu o placar para a Argentina com a marcação de um pênalti sobre Leandro Paredes, que foi agarrado na grande área, em uma cobrança de escanteio. A Albiceleste aproveitou uma linha alta da Arábia Saudita e balançou as redes outras três vezes, mas os gols foram anulados ou pelo bandeirinha ou pela tecnologia do impedimento.

Vexame argentino

Nos dois primeiros ataques da Arábia Saudita na segunda etapa, a equipe de Hervé Renard virou a partida com gols de Alshehri e Aldawsari, que fez linda jogada e finalizou sem chances para Martínez. O técnico Lionel Scaloni buscou mexer no time, mas não conseguiu ter o sucesso esperado.

Feito histórico

Essa é a primeira vez que a Arábia Saudita vence a Argentina na história. Nos quatro confrontos anteriores, a Albiceleste havia vencido dois jogos e empatado outros dois. Além disso, a equipe de Lionel Scaloni perdeu uma invencibilidade de 36 partidas e não igualou o feito da Itália de Roberto Mancini, que atingiu uma marca de 37 jogos sem ser derrotada.

Com informações do Lance!