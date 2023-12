Hemocentro espera repor as reservas de sangue e evitar desabastecimento de hospitais

Com baixo estoque de sangue na semana que antecede as festas da virada do ano, a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) apela aos doadores de sangue de todos os tipos sanguíneos para que compareçam à unidade de coleta para repor as reservas do hemocentro neste período.

Os doadores podem comparecer ao Hemoam que está localizado na avenida Constantino Nery, nº 4397, bairro Chapada, zona centro-sul. O hemocentro funcionará todos os dias desta semana, de 7h às 18h, fechando apenas na próxima segunda-feira, dia 01 de janeiro.

Para ser doador basta estar com boa saúde, ter entre 18 a 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Caso tenha entre 16 e 17 anos pode doar somente acompanhado do responsável ou representante legal. Também é importante estar bem alimentado e munido de documento de identidade oficial com foto (RG, CNH, passaporte ou Carteira de Trabalho)

Na última semana que antecede a virada do ano, a demanda por bolsas de sangue aumenta muito, devido aos eventos de final de ano, quando, geralmente, há um aumento de acidentes de trânsito. Paralelo a isso, há uma baixa frequência de doadores de sangue no hemocentro, em função do período de férias, viagens e festas.

“Na semana passada tivemos dias com apenas 140 doações e nossa meta diária é 250. Então, fazemos esse pedido especial aos doadores, porque a nossa demanda tende a aumentar devido à alta de transfusões na temporada. Precisamos dos doadores para evitar o desabastecimento”, explicou a gerente de captação Nívia França.

O Hemoam funcionará todos os dias desta semana, de 7h às 18h, fechando apenas na próxima segunda-feira, dia 01 de janeiro.

Com informações do Hemoam