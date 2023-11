Com emenda de João Carlos, Associação de Arte Cristã lança espaço cultural na zona Leste

O espaço beneficiará mais de 600 alunos que receberão cursos básicos de música

A Associação Amazonense dos Profissionais da Cultura e Arte Cristã, conhecida como Movimento por Cristo, inaugurou um espaço sociocultural na Zona Leste de Manaus, graças à destinação de uma emenda parlamentar pelo vereador João Carlos (Republicanos).

O local, equipado com instalações de música, gravação, audiovisual e informática, tem como objetivo oferecer cursos gratuitos à comunidade. A presidente da associação, Jôci Carvalho, expressou sua gratidão pelo apoio de parlamentares que defendem os profissionais do setor gospel em Manaus.

“Com instrutores qualificados, estaremos disponibilizando cursos básicos de bateria, teclado, violão e informática básica, além de oficinas e workshops para o desenvolvimento de artistas e agentes culturais”, destacou Jôci, cantora e gestora cultural.

O vereador João Carlos celebrou a inauguração do espaço, que beneficiará mais de 600 alunos. “Foi uma honra desempenhar um papel crucial na realização desse projeto, utilizando Emenda Parlamentar para fortalecer iniciativas culturais em nossa região. O apoio do deputado estadual João Luiz no projeto também ressalta nosso compromisso conjunto”, afirmou João Carlos.

Com informações da assessoria