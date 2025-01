. Sensação do tênis mundial, João Fonseca estreou com vitória avassaladora sobre Andrey Rublev no Australian Open. Aos 18 anos, o brasileiro chama atenção nas quadras e já supera números do lendário Gustavo Kuerten

Em competições disputadas aos 18 anos, Guga figurava apenas em Futures e contava com a participação em três Challengers, sem qualquer experiência em competições ATP. Já Fonseca conta com os títulos de Challengers de Lexington e Camberra, o título do US Open juvenil em 2023 e também o do Next Gen Finals. Além disso, superou a lenda do tênis ao estrear no Australian Open, se tornando o brasileiro mais jovem a estrear em um Grand Slam na Era Aberta.

Em se tratando de números, João Fonseca encerrou a temporada 2024, ano em que completou 18 anos, como número 145 do ranking. Por outro lado, Guga, em 1994, quando fez 18 anos, terminou a temporada como o 418 do mundo.

Talento raro e ganhos astronômicos

Outro ponto em que João Fonseca supera Guga aos 18 anos é em ganhos. Embolsando 526 mil dólares (cerca de R$ 3,1 milhões) com o título do Next Gen Finals, o brasileiro brilhou na disputa do Challenger 125 de Camberra, na Austrália, e arrecadou inicialmente 28,4 mil dólares (pela cotação atual, cerca de R$ 171 mil). O montante aumentou com a confirmação da vaga no Australian Open, recebendo então mais 96,5 mil dólares (cerca de R$ 582,5 mil, na cotação atual). Àquela altura na carreira, Guga acumulava pouco mais de US$ 2,5 mil em premiações de torneios.

Fazendo história e estreando com vitória no Australian Open, João Fonseca enfrentará o italiano Lorenzo Sonego, atual 55º do ranking mundial.