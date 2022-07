Com apoio de empresas, governo do estado garante dignidade menstrual a 15 mil meninas

Programa distribui absorventes higiênicos para meninas em situação de vulnerabilidade socioeconômica no Amazonas

Mais de 15 mil estudantes da rede estadual de educação, em idade menstrual, foram beneficiadas com absorventes higiênicos do programa de Dignidade Menstrual no Amazonas. Lançada em março deste ano pelo Governo do Estado, a iniciativa tem ajudado a modificar o cenário da saúde pública feminina, levando respeito e dignidade para estudantes, em idade menstrual, que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O programa envolve as Secretarias Estaduais de Assistência Social (Seas) e de Educação e Desporto (Seduc) na distribuição de absorventes higiênicos em escolas da rede estadual de ensino.

Dos 300 mil absorventes doados pela Procter & Gamble (P&G), na campanha nacional Always #MeninaAjudaMenina, 17.490 pacotes já foram distribuídos, totalizando 139.920 mil absorventes entregues para as sete coordenadorias da Seduc na capital, alcançando mais de 15 mil estudantes.

Na Escola Estadual de Tempo Integral (Eeti) Dra. Zilda Arns Neumann, o projeto chegou em boa hora e se tornou uma forte arma no combate à pobreza menstrual. Além de proporcionar acesso ao item básico de higiene, ajudou a reduzir a taxa de evasão escolar, uma vez que as estudantes não precisam mais faltar aula pela ausência do produto.

“Muitas vezes, elas deixam de vir para a escola. Agora, o programa tem auxiliado muito nessa questão e elas realmente não precisam mais faltar por conta disso. Diariamente, a gente entrega vários absorventes. É de grande valor o projeto. Eu espero que continue, que seja ampliado, não só para o Amazonas, mas para o Brasil todo, para que elas tenham facilidade de ter acesso a essa dignidade menstrual”, reforçou Silvia Cristina, 39, professora de Ciências da unidade.

Para a aluna Marcela Vitória, 16, do 2º ano do Ensino Médio, o projeto é inovador. “Eu nunca tinha visto um projeto como esse nas escolas. Inclusive, eu fui atrás da professora, peguei lá, eu precisei. É uma iniciativa muito boa, tem casos de famílias que têm mais de uma menina, né? E aí tem gente que não tem dinheiro para comprar”.

O programa também é aprovado pelos pais e responsáveis. A dona de casa Marilúcia Nery, mãe da Marcela Vitória, reforçou que a concessão do item higiênico é um alívio para o orçamento familiar.

“É uma ajuda e um alívio, né? Inclusive já aconteceu um caso com a minha filha, ela disse “mãe, eu estou naqueles dias” e tinha esquecido em casa, aí a professora pegou e deu. Ter na escola para mim é maravilhoso, é um projeto que eu espero que dure. Está ajudando muitas adolescentes”.

*Distribuição* – Nas escolas, as estudantes que estiverem em período menstrual podem procurar a coordenação da unidade e solicitar o protetor higiênico. Cada aluna recebe, inicialmente, um pacote.

Atualmente, o Governo do Amazonas está finalizando um processo de licitação para a aquisição de mais absorventes. As novas unidades atenderão as demandas do restante do ano.

A expectativa é de que, na etapa seguinte, o programa contemple as unidades escolares estaduais do interior.