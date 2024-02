Missão tem como objetivo enviar equipamentos para recolher dados sobre a Lua. Nasa deseja enviar astronautas ao satélite natural nos próximos anos.

A SpaceX lançou um módulo lunar robótico, na madrugada desta quinta-feira (15), a bordo de um foguete Falcon 9. O lançamento faz parte de uma missão da empresa norte-americana Intuitive Machines e conta com o apoio da Nasa.

Anteriormente, a decolagem estava prevista para a madrugada de quarta-feira (14), mas acabou adiada.

O lançamento desta quinta-feira foi feito às 3h05, horário de Brasília. O foguete partiu do Centro Espacial Kennedy da Nasa, na Flórida. Até a última atualização desta reportagem, todas as etapas do procedimento aconteciam dentro do esperado.

A previsão é que o módulo lunar chegue à Lua no dia 22 de fevereiro. Se o pouso acontecer, de fato, a missão marcará o retorno dos Estados Unidos ao satélite natural após mais de 50 anos.

A missão, chamada de IM-1, conta um módulo de pouso de mais de quatro metros de altura. Esta é a primeira tentativa de uma missão lunar da Intuitive Machines.

Com o objetivo de preparar o envio de astronautas à Lua nos próximos anos, a Nasa optou por contratar empresas para levar equipamentos até o satélite natural. A missão desta quinta-feira, por exemplo, conta com seis cargas de instrumentos que irão recolher dados do ambiente lunar.

Em janeiro, a empresa Astrobotic tentou uma missão parecida, que acabou falhando após um vazamento de combustível.

Com informação do G1