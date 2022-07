Colônia de férias da Fórmula Academia está com inscrições abertas para crianças

Julho é mês de férias escolares e, para garantir a diversão das crianças, a Fórmula Academia preparou uma programação especial, com muita brincadeira e atividade física. A Colônia de Férias da Fórmula iniciou esta semana e as inscrições já podem ser feitas na recepção da academia, localizada no Shopping Ponta Negra.

Na programação são oferecidas modalidades de Cross Training Kids e Jiu-Jitsu, além de momentos de brincadeiras lúdicas, que estimulam diversas habilidades nas crianças. As atividades são direcionadas para o público de 3 a 12 anos e acontecem de segunda-feira a sexta-feira, sempre no período da tarde. O pacote de modalidades é adquirido de forma integral no momento da matrícula, no entanto, as aulas são divididas ao longo dos dias da semana.

As aulas do projeto “Fórmula Kids” focadas nas férias das crianças têm duração de uma hora e são adaptadas para cada idade. A colônia de férias é uma ótima alternativa para os pais ocuparem com qualidade o tempo ocioso das crianças nesse período.

Incentivar a prática de atividade física na infância é extremamente importante para o desenvolvimento motor, cognitivo e físico da criança, além de contribuir para a socialização.

