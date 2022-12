Colômbia: deslizamento de terra soterra ônibus e causa 33 mortes

Um deslizamento de terra que ocorreu no último domingo (4) na cidade de Pueblo Rico, na Colômbia , causou a morte de ao menos 33 pessoas. O acidente no noroeste do país soterrou um ônibus.

De acordo com o ministro do Interior do país, três menores de idade estavam entre os mortos que viajavam de Cali para o município de Condoto, na província de Choco.

“Já encontramos 33 pessoas mortas, incluindo três menores, e resgatamos nove pessoas vivas, quatro delas em estado crítico”, informou Alfonso Prada em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (5).

O acidente foi causado pelas fortes chuvas que atingem a região. O país vem sofrendo com fortes chuvas ocasionadas pelo fenômeno climático conhecido como La Niña.

Nas suas redes sociais, o presidente Gustavo Petro classificou o acontecimento como “uma tragédia”, e que os profissionais não pouparam esforços para resgatar pessoas com vida.

“Desde muito cedo fizemos todos os esforços possíveis para resgatar com vida as pessoas soterradas pelo deslizamento de terra em Pueblo Rico, Risaralda”, escreveu na sua conta oficial do Twitter.

“Solidariedade com as famílias das vítimas, contarão com o apoio integral do Governo Nacional”, completou.

