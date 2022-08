Coletivo Natural quer impulsionar iniciativas sustentáveis com premiação de R$ 90 mil

A premiação que busca impulsionar a cultura do empreendedorismo nacional por meio da sustentabilidade está com as inscrições abertas até 31 de agosto

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Coletivo Natural, premiação que busca impulsionar a cultura do empreendedorismo nacional por meio da sustentabilidade, atuando como um catalisador digital de ideias inovadoras pautadas pela criatividade, respeito ao meio ambiente e transformação social.

Serão aceitos projetos com atuação no Brasil e baseados em um dos três temas:

• Alimentação Saudável, com ações que valorizam alimentos naturais ou promovam a consciência alimentar;

• Empreendedorismo Sustentável, na criação e distribuição de produtos, serviços ou expressões artísticas que propaguem ideias sustentáveis;

• Reciclagem Criativa, com iniciativas que atuam com a transformação de matérias-primas em novos produtos.

As 10 iniciativas escolhidas por jurados do Coletivo passarão por votação popular na página de Instagram da Natural One. Os votos serão computados entre os dias 13 e 19 de setembro.

Os três vencedores devem ser anunciados nas redes da foodtech no dia 27 do mesmo mês e vão receber um prêmio de R$30 mil cada, além um live coaching, com mentoria exclusiva conduzido pelo júri do Coletivo.

Disponível no Youtube, a Websérie Apaixonados pela Natureza: Coletivo Natural reúne as histórias dos finalistas da primeira edição: Az Marias, focado em moda sustentável; Sementeira, que ensina a arte de contas histórias através da arte e da educação; e Tudo da Terra, de agricultura familiar. São três episódios que compartilham as vivências dos projetos à frente do empreendedorismo, os bastidores para transformar suas ideias em realidade e a importância do Coletivo para dar voz e corpo a eles.

As inscrições para a 2ª edição do Coletivo Natural estão abertas até o dia 31 de agosto.

Com informações do Observatório 3º Setor