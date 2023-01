Coletivo Manaus Lixo Zero apresenta ações de sucesso em Congresso Nacional na UFAM

Os embaixadores do Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB) em Manaus, Daniel Santos e Almira Neta, participam amanhã (25), como palestrantes, do VI Congresso Nacional de Ciências Naturais (CONCINAT) que discute a ciência e a educação como ferramentas para a sociedade do futuro até o dia 28. Eles vão falar sobre “Educação Lixo Zero: Colocando em prática a Sustentabilidade”, mostrando iniciativas de sucesso na área educacional, que resultaram em mudança de hábitos nas comunidades envolvidas.

O Congresso é promovido pelo Centro Acadêmico de Ciências Naturais, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). O evento é um dos principais do país no segmento, reunindo estudantes de graduação e pós-graduação, além de profissionais de diversos estados para debater questões educacionais, políticas, socioculturais, econômicas e científicas que impactam diretamente na questão da sustentabilidade.

O embaixador do ILZB Daniel Santos, que é biólogo e diretor da Damata Consultoria, ressalta a importância do trabalho em conjunto com a área educacional, em todos os níveis de ensino. Durante a palestra, os embaixadores vão apresentar os princípios do conceito Lixo Zero e exemplos de iniciativas que deram resultado.

Um dos exemplos nesse sentido é a Escola de Ensino Básico Aldo Câmara, de São José/ SC, que foi a primeira escola a conseguir a certificação Lixo Zero. “Vamos apresentar o documentário mostrando como foi esse processo e como a educação foi primordial para que a unidade alcançasse o objetivo final”, explicou.

Daniel destaca que é através da educação que as mudanças de fato acontecem. “A escola é um exemplo de que é possível ter um bairro e até um país Lixo Zero, se houver uma mobilização e trabalho educacional”, destacou.

Ele lembra que Manaus já tem exemplos nesse sentido. A Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp) conseguiu em 2021 a certificação Lixo Zero. Um projeto piloto foi executado no bairro União, com o apoio do Coletivo, para tornar o local o primeiro a adotar 100% o conceito Lixo Zero. “Os resultados alcançados, em poucos dias, foram excelentes, o que demonstra que, com o incentivo certo, a população se envolve”, avaliou.

Com informações da assessoria