Coletivo Lixo Zero há 5 anos em Manaus, anuncia ‘Diálogos pelo Planeta – edição Amazônia’

O Coletivo Manaus Lixo Zero completa cinco anos de atuação em 2023, contabilizando uma série de conquistas alcançadas e já se preparando para realizar, como parte das comemorações, eventos com o intuito de chamar a atenção da população e das autoridades para a importância do descarte correto dos resíduos sólidos e do respeito ao meio ambiente. Uma novidade será a realização, na Amazônia, mais precisamente em Manaus e Parintins, da primeira edição do “Diálogos pelo Planeta”.

O evento terá a parceria do Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB) e deverá acontecer em agosto. A Amazônia abre a trilogia, que segue com realização posterior, nos anos seguintes, na Patagônia e no Monte Everest, com a coordenação do ILZB, braço forte do Coletivo em Manaus.

Antes desse evento, em maio, o Coletivo realiza na capital amazonense o “5º Encontro Municipal Lixo Zero”. A programação do aniversário de cinco anos também inclui a promoção da “Semana Lixo Zero” e o “Dia Lixo Zero”, eventos já tradicionalmente realizados pelo Coletivo, em Manaus.

O embaixador do ILZB em Manaus, biólogo Daniel Santos, diretor da Damata Consultoria, ressalta as muitas conquistas obtidas pelo Coletivo no ano que passou. Dentre elas, ele destaca a implantação do projeto piloto para transformação do bairro União no primeiro do Brasil a adotar o conceito Lixo Zero e o site e aplicativo Manaus Lixo Zero, uma ferramenta que pode ser acessada por aparelhos de celular, tablet e computador e direciona o cidadão a encontrar o ponto de entrega voluntária mais próximo.

Daniel Santos considera que a participação da população nas ações do Coletivo tem crescido a cada ano e a intenção é ampliar ainda o alcance, pois somente dessa forma, disse ele, acontecerão as mudanças necessárias. “O objetivo é fazer com que cada vez mais pessoas entendam a necessidade de mudar hábitos, fazendo a destinação correta dos resíduos gerados”, frisou.

Manaus, segundo ele, tem avançado na questão da destinação de resíduos, mas ainda há muito a ser feito, principalmente no que diz respeito à conscientização e educação ambiental. “O Coletivo Manaus Lixo Zero, nesses cinco anos, tem atuado fortemente para se aproximar do poder público, ampliando o alcance das ações, além de trabalhar junto à população”, afirmou.

Daniel Santos avalia que essa aproximação com a sociedade tem gerado resultados significativos, provando que é possível promover a mudança. No projeto executado no bairro União, por exemplo, ele cita que, em apenas 13 dias, com a participação de 50 imóveis, os moradores coletaram 89 quilos de resíduos plásticos, sendo 70,7 quilos em condições de serem aproveitados na reciclagem e 18,3 quilos de rejeito. “O mais importante foi o envolvimento dos moradores do bairro, que abraçaram e se comprometeram com a causa. Isso mostra que, com orientação e incentivo, é possível ter uma mudança, de fato, de comportamento da população em relação aos resíduos”, observou, dizendo aguardar que a Prefeitura retome e amplie o projeto.

Outra conquista de destaque em 2022, na sua opinião, foi a certificação da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp) como o primeiro órgão da região Norte a receber o selo Lixo Zero. Com as medidas adotadas, a Semulsp conseguiu desviar do aterro de Manaus 93,5% dos resíduos produzidos no órgão. Os materiais orgânicos gerados estão sendo processados em composteira e biodigestor instalados na própria secretaria. O equipamento faz a decomposição da matéria orgânica, transformando-a em adubo, que é usado no viveiro de plantas utilizadas para o paisagismo da cidade. Já os recicláveis são enviados para a Associação de Catadores Aliança, gerando trabalho e renda para esses trabalhadores.

Daniel explica que, por essa iniciativa e a campanha realizada pela secretaria para divulgar o projeto, o ILZB concedeu à Semulsp, em dezembro, o Prêmio Lixo Zero Brasil, na categoria “Iniciativa Pública/Comunicação”. “Todo o processo de certificação da Semulsp contou com a consultoria dos embaixadores do Coletivo Manaus Lixo Zero. A certificação da secretaria também demonstra que é possível trabalhar para tornar Manaus uma cidade mais sustentável”, comentou.

De acordo com Daniel Santos, durante o ano de 2022 outras atividades foram realizadas pelo Coletivo, como palestras, lançamento do livro “Cidades Lixo Zero” e o drive-thru para a coleta de materiais para a reciclagem.

A também embaixadora do ILZB em Manaus, Almira Neta, esteve junto com o presidente do instituto, Roberto Sabattini, visitando, em 2022, vários países da Europa, para conhecer as iniciativas que adotam o conceito Lixo Zero e trazer novidades para implantação na capital amazonense.

Com informações da assessoria