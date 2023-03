Coleta de eletroeletrônicos para descarte acontece amanhã no Parque Lagoa do Japiim

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), e a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree) realizam mais uma campanha de arrecadação de eletroeletrônicos e eletrodomésticos pós-consumo. A ação vai ocorrer amanhã (18), das 10h às 17h, no parque municipal Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho, conhecido como “Lagoa do Japiim”, na avenida Rodrigo Otávio, no Japiim, zona Sul da capital.

A ação é para conscientizar a população sobre o descarte ambientalmente correto dos produtos. Os interessados podem doar todos os equipamentos, desde fones de ouvido a geladeiras, que estejam antigos, quebrados ou obsoletos em casa.

No ponto de recebimento da campanha, as equipes da prefeitura e da Abree estarão para receber os resíduos e tirar dúvidas sobre o descarte ambientalmente correto dos produtos. Como incentivo, os doadores serão presenteados com uma muda de planta.

Com informações da Semmas