Colégio Martha Falcão segue com inscrições abertas para bolsas de estudo de até 80%

As inscrições para o Concurso de Bolsas de Estudos do Colégio Martha Falcão seguem até sexta-feira (25). Serão oferecidos descontos de até 80% para os alunos que ingressarem no 1º e 5º ano do Ensino Fundamental I, 6° ano no Ensino Fundamental II, e 1ª série do Ensino Médio. Os interessados podem se inscrever gratuitamente na secretaria da escola, localizada na rua Salvador, nº 455 – Adrianópolis, ou acessar o site https://colegiomarthafalcao.com.br/.

Com 36 anos de história, o Colégio Martha Falcão é reconhecido pelo pioneirismo em oferecer metodologias, projetos e tecnologias que ajudam os alunos a desenvolverem habilidades práticas e emocionais para que se tornem indivíduos responsáveis e que contribuam positivamente para a sociedade.

Segundo a diretora do Colégio Martha Falcão, Nelly Falcão de Souza, o diferencial da instituição está em acreditar no poder da educação em transformar o mundo. “Quando uma escola cuida com amor de um aluno, compartilhando seus princípios, responsabilidade, afeto e conhecimento, está inevitavelmente ensinando ele a cuidar da humanidade e do mundo”, destacou.

Desta forma, o Colégio Martha Falcão oferece várias iniciativas que complementam o ensino, entre elas, o Programa Integral Bilíngue, Programa Middle e High School (dupla certificação), Programa de Robótica (Lego Zoom), iniciação científica (Clube do Futuro Cientista), orientação vocacional, simulação do Modelo das Nações Unidas e Parlamento Martha Falcão (MONUMF), intercâmbio internacional, aulas de Educação Financeira e a Escola da Inteligência, programa desenvolvido pelo médico e escritor Augusto Cury, que tem como objetivo o desenvolvimento das habilidades socioemocionais.

Entre as novidades para o próximo ano no Martha, está o Martha Maker, um laboratório onde os alunos poderão transformar a teoria em prática, como produção de protótipos, objetos de arte e design, robôs, aplicativos e muito mais. Um espaço onde eles poderão implementar projetos de diferentes disciplinas como Artes, Ciências, Física, Robótica, entre outras.

Prova e resultado

A prova do Concurso de Bolsas de Estudos abordará conteúdos de português e matemática, e será realizada no dia 2 de dezembro, às 8h. Não será permitido o uso de celulares, calculadoras e aparelhos similares.

O resultado será divulgado individualmente até sete dias após a realização da prova e estará disponível na secretaria do Colégio Martha Falcão, ao candidato ou seu representante legal.

