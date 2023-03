Colaboradores do Super Terminais entregam doações a vítimas das chuvas em Manaus

Os colaboradores voluntários do Super Terminais entregaram doações para auxiliar as vítimas das fortes chuvas que têm causado estragos e mortes em Manaus (AM). A campanha de arrecadação continua com os colaboradores da empresa.

Os itens doados, todos de primeira necessidade, foram entregues no último domingo (26), na região mais afetada da cidade, a zona leste, nos bairros Japiim e Jorge Teixeira, o mais populoso de toda a capital. Os moradores receberam as doações feitas dentro do terminal em Manaus pelos colaboradores da empresa e também os itens adquiridos pelo Super Terminais.

São produtos de higiene pessoal como desodorantes, absorventes e escovas de dentes; além de roupas de cama, toalhas e vestuários para crianças. Em Manaus, pelo menos 300 famílias perderam as casas e foram levadas para abrigos da prefeitura.

“Entendemos que nosso dever perante a comunidade se estende para muito além dos arredores do terminal e continuaremos cumprindo nosso compromisso de crescer com inovação e responsabilidade”, avalia Marcello Di Gregorio, diretor do Super Terminais.

Super Terminais

Com 25 anos de experiência no mercado de transporte e logística, o Super Terminais é o mais eficiente terminal privativo no Polo Industrial de Manaus. Opera cargas em contêineres, cargas de projetos e cargas soltas.