Cola-Cola e Gastromotiva criam Cozinha Solidária em Manaus incentivados por Marcelo Ramos

Numa articulação por meio da Frente Parlamentar de Combate à Fome do Congresso, o deputado federal, Marcelo Ramos, (PSD-AM) juntou na mesma causa uma gigante do setor de refrigerantes, a Coca-Cola do Brasil, e a instituição Gastromotiva, responsável pela criação do programa Cozinhas Solidárias por todo o país. A ação resultou na inauguração da primeira Cozinha Solidária no Amazonas fruto desta parceria. A iniciativa envolve doadores e voluntários das comunidades no esforço de reduzir o número de famílias em situação de grave insegurança alimentar.

“Como dizia Betinho, saudoso criador do programa Fome Zero, quem tem fome, tem pressa. É uma alegria testemunhar uma articulação nossa, que iniciamos no lançamento de uma agenda no âmbito da Frente Parlamentar de Combate à Fome, se tornar ação concreta de mudança na vida das pessoas”, disse Ramos, durante a inauguração da cozinha, que funciona na comunidade Novo Reino, bairro Tancredo Neves, Zona Norte de Manaus.

Segundo diretor Coca-Cola, Vitor Bica, a parceria com a ONG está apenas começando. “Agora, com o chamamento do deputado Marcelo, que nos convocou a ajudar com ações de combate à fome, buscamos a meta de atingir 15 mil pessoas com refeições para as populações carentes do Amazonas, tanto da capital como do interior”, revelou.

Parcerias no Amazonas

Parceira da Gastromotiva no Amazonas, a Instituição Acariquara fica responsável por ajudar na implantação do projeto Cozinhas Solidárias no estado. “A Acariquara é responsável por identificar as regiões e famílias em situação de insegurança alimentar, bem como de novos parceiros e voluntários para o programa”, acrescentou Ademar Roberto, diretor da ONG.

Com informações da assessoria