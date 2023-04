Coca-Cola e FAS comemoram 15 anos de parceria com forte impacto social na Amazônia

Por meio de projetos e programas voltados para o desenvolvimento sustentável e a diminuição das desigualdades locais no Amazonas, a Coca-Cola Brasil, em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável (FAS), comemoram 15 anos de melhorias na qualidade de vida em comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

O histórico de atuação da empresa na região passa por projetos reconhecidos, como o Olhos da Floresta, que fortalece e impulsiona a cadeia do guaraná em 18 municípios do estado. E, junto com a FAS, ao longo desses anos, a empresa investe em projetos e programas que mudaram a vida dos povos da floresta.

Muito além de proteger o bioma amazônico, a parceria da Coca-Cola Brasil com a FAS contribui para o desenvolvimento sustentável às comunidades locais. É por meio de programas de acesso à água, como o Água+Acesso, e de auxílio financeiro, como o Bolsa Floresta, que a empresa e a Fundação têm ajudado a diminuir as desigualdades sociais da região.

Para o diretor de Relação Governamentais da Coca-Cola Brasil. Victor Bicca, a atuação na Amazônia, por suas proporções e particularidades, só é possível quando acontece com parcerias, colaboração e atuação em rede. “Com a Fundação, estimulamos a geração de empregos, o fortalecimento da cadeia produtiva e o fomento da agricultura familiar, o empoderamento social de famílias ribeirinhas, além de contribuir com a proteção de bacias hidrográficas e da Floresta Amazônica”, destaca o diretor.

A FAS, com apoio de diversas parceiras, em especial a Coca-Cola Brasil, contribuiu com a redução de 40% de desmatamento, entre 2008 e 2021, nas 16 Unidades de Conservação Estaduais beneficiadas. Além disso, a política pública de pagamento por serviços ambientais do Governo do Estado do Amazonas, implementada pela Fundação, teve o apoio da Coca-Cola Brasil, e permitiu o aumento em 202% a renda de famílias em comunidades na Amazônia.

“A parceria da FAS com a Coca-Cola Brasil é extremamente importante pra nossa história. A empresa se somou à FAS como mantenedora em um fundo permanente para a instituição, que permanece até hoje e apoiou diferentes programas ao longo da nossa história. Temos muita gratidão por essa história de colaboração e parceria”, ressalta Virgilio Viana, superintendente-geral da FAS.

Desde que chegou ao Amazonas, com a fábrica de concentrados, a Recofarma, e com o fabricante de bebidas Solar Coca-Cola, há mais de 30 anos, a Coca-Cola Brasil investe no desenvolvimento sustentável da região, pois acredita no impacto positivo que pode gerar na vida das pessoas, algo que está alinhado à atuação da Fundação Amazônia Sustentável em seus 15 anos de atuação.

Segundo Bicca, globalmente o compromisso da Coca-Cola, enquanto empresa, é refrescar o mundo e fazer a diferença. “É por isso que as pessoas estão no centro dos nossos negócios e da nossa atuação. Ao aportar recursos em projetos e programas liderados pela FAS, direcionamos nosso compromisso para os homens e mulheres que cuidam e protegem o bioma Amazônico, mantendo a floresta em pé, na capital e, principalmente, no interior desse imenso estado”, reforça Victor Bicca.

Meio ambiente

Os esforços, em parceria com a FAS, também se direcionam para a capital com um forte olhar e atuação para alcançar o compromisso global da companhia por um Mundo sem Resíduos, trabalho que vai desde ações de apoio a cooperativas de catadores até programas de grande escala de economia circular. “Com a Fundação implementamos por dois anos o projeto ‘Plástico Zero nos Igarapés de Manaus’, com o foco em contribuir com a redução dos resíduos plásticos que chegam aos cursos d’água da capital amazonense e responsável pela retirada de mais de 7,5 toneladas de plástico. Além da limpeza, foram realizadas ações educativas, diagnóstico e busca por soluções ambientais que se desdobram até hoje e que tão logo serão aplicadas, beneficiando a sociedade manauara”, pontua o diretor.

Com informações da FAS