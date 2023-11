‘CNH Social 2023’: Prazo de entrega de documentos no interior encerra na quinta-feira

A entrega deve ser feita nos postos de atendimento do Detran-AM e nas autoescolas credenciadas em cada município

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) reforça que o prazo de entrega da documentação dos contemplados no segundo ciclo do projeto “CNH Social”, que moram no interior do estado, encerra na quinta-feira (30).

Aqueles que ainda não realizaram essa etapa do processo, terão que procurar de forma presencial, antes da data de encerramento, os postos de atendimento do Detran-AM e nas autoescolas credenciadas em cada município, para realizarem o agendamento e a entrega da documentação.

O diretor-presidente do Detran Amazonas, Rodrigo de Sá, salientou a importância do projeto “CNH Social”, e pediu que os contemplados realizem esta etapa, para iniciar o processo.

“É um projeto muito importante, especialmente para quem mora no interior do Amazonas, pois além de ser transformação na vida daqueles que mais precisam, ele proporciona geração de emprego e renda e traz inúmeras oportunidades para o cidadão. Por isso, conclamo aos contemplados que aproveitem essa oportunidade que o Governo do Amazonas está proporcionando”, disse o diretor.

Para as pessoas que realizaram a inscrição e ainda não sabem se foram selecionadas, basta acessar o site do programa “Detran Cidadão” (www.detrancidadao.am.gov.br) e verificar a lista disponível.

Documentos

Os documentos a serem apresentados são: RG (original e cópia); CPF (original e cópia); comprovante de residência referente aos últimos três meses (original e cópia); título de eleitor (original e cópia); comprovante de quitação eleitoral (obtido pelo site do TRE); comprovante de renda (original e cópia); duas fotos 3×4 (exceto para Manaus e para os municípios de Parintins, Humaitá, Iranduba, Manacapuru, Itacoatiara, Presidente Figueiredo e Tefé, pois esses já possuem captura de imagem); e declaração de hipossuficiência econômica.

No caso dos contemplados que forem moradores dos municípios de São Paulo de Olivença, Fonte Boa, Amaturá e Atalaia do Norte, haverá a solicitação para realizarem a atualização do Cadastro Único (CadÚnico). Após a atualização, caso não sejam preenchidas as vagas disponibilizadas, será aberta uma nova fase de inscrição.

Com informações do Detran-AM