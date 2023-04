CNH Social 2023: mais de 90 mil inscrições foram registradas nas primeiras horas

Prodam registra pico de 8 mil acessos ao site por minuto

Até as 14h de hoje (19), o site Detran Cidadão, provido pela empresa Processamento de S.A (Prodam), contabilizou 90.250 mil inscrições para o projeto CNH Social. Os dados são da Prodam, responsável pela tecnologia do Projeto.

Segundo o gerente de sistemas da empresa, Abel Neto, o pico de inscrição aconteceu por volta de 11h30, quando foram registrados mais de 8 mil acessos simultâneos.

“Registramos uma alta demanda de acessos, o que demonstra a aceitação do projeto pelos cidadãos amazonenses, inclusive no interior do estado”, afirmou Abel.

Do total de inscrições realizadas até as 14h, 23.015 mil foram de pessoas do interior, com destaque para Iranduba (2.998), Manacapuru (2.798), Itacoatiara (2.607) e Humaitá (1.229).

Projeto

O “CNH Social” é um projeto do Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). Com o objetivo de possibilitar o acesso gratuito aos serviços de habilitação de veículos automotores para pessoas de baixa renda, o projeto já beneficiou 40 mil pessoas.

Para a versão 2023, foram disponibilizadas 80 mil vagas, distribuídas por todos os 61 municípios do interior e para a capital. Os interessados em obter o benefício devem se inscrever no site detrancidadao.am.gov.br, até julho de 2023. Informações detalhadas sobre o benefício, requisitos e prazos também estão disponíveis no site.

Com informações da assessoria