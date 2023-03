CMM disponibiliza pré-cadastro online para atendimentos em serviços na ‘Câmara Cidadã’

Pré-cadastro é uma forma de agilizar acesso aos serviços do evento

Para agilizar o atendimento da população nos dois dias da “Câmara Cidadã”, um pré-cadastro foi disponibilizado de forma online pelo link https://www.cmm.am.gov.br/camara/. O agendamento, que não é obrigatório, consiste no preenchimento de informações básicas para redirecionar os interessados aos serviços ofertados no evento, que acontecerá no Estádio Carlos Zamith, bairro Coroado, zona leste de Manaus, nos dias 30 e 31 de março.

O pré-cadastro online dá direito a uma senha a ser retirada no posto de atendimento do evento, possibilitando um filtro mais rápido por parte das equipes. No formulário são solicitados dados como nome, CPF, data de nascimento, e-mail, telefone, CEP e os serviços procurados.

O diretor de Projetos Especiais da Câmara Municipal de Manaus (CMM), André Galvão, explica que o agendamento prévio é uma forma de ser encaminhado ao balcão desejado de forma mais rápida, no entanto, todas as pessoas que forem ao local e não necessariamente tenham realizado o pré-cadastro online serão atendidas.

“É mais uma facilidade ofertada pelo Câmara Cidadã. Sabemos que o evento deve reunir uma quantidade de pessoas bem grande, então esse tipo de ferramenta dá mais agilidade porque a pessoa só retira a senha e deixa de preencher o mesmo cadastro na hora, evitando filas e saindo dali com a sua demanda atendida o mais rápido possível”, explicou.

Castramóvel

Em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), o “Câmara Cidadã” vai oferecer castrações solidárias a cães e gatos nos dois dias do evento. Tutores interessados em castrar seus animais devem comparecer ao Castramóvel, que estará no estacionamento do estádio já a partir de hoje (29), de 9h às 14h, para fazer o agendamento do procedimento.

Na ocasião do agendamento, é necessário que o tutor seja maior de idade e apresente RG, CPF, comprovante de residência e uma foto do animal. No dia 29, a Sema reforça que não é necessário levar o pet para agendar a cirurgia.

Para esta ação, serão fornecidas 200 senhas. A equipe fará a entrega de senhas por ordem de chegada, conforme a disponibilidade das vagas.

Os tutores que realizarem o agendamento deverão levar seus animais, às 9h, para a cirurgia, no dia indicado pela equipe. Os pets deverão estar em jejum de água e comida, de seis horas.

Conforme os protocolos de atendimento, serão atendidos primeiro os animais cujos tutores atendem a prioridades garantidas por Lei e, em seguida, os felinos, devido ao tempo de anestesia. Por fim, será a vez dos cães realizarem o procedimento.

Às 9h é realizada a chamada dos agendados e, depois, a triagem dos animais. Em caso de atraso superior a 15 minutos, o procedimento será automaticamente cancelado.

Com informações da Dicom / CMM