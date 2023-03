CMM delibera proposta de Caio André que beneficia crianças com restrições alimentares

Proposta indica ao Poder Executivo o preenchimento de um questionário detalhando as limitações alimentares no ato da matrícula

Em Reunião Ordinária realizada na última semana, no plenário Adriano Jorge da Câmara Municipal de Manaus (CMM), foi deliberada a Indicação de nº111/2023, de autoria do vereador Caio André (PSC), presidente da CMM, que Indica ao Poder Executivo a disponibilização, no ato da matrícula, de um questionário especificando as restrições alimentares dos estudantes.

Sensível à causa, o parlamentar firmou, na última semana, uma parceria com representantes da Associação da Pessoa Alérgica Alimentar do Amazonas (Apaam). A entidade trabalha com a inclusão do tema na sociedade, por meio de projetos e da capacitação de profissionais.

“Às vezes a gente não consegue enxergar todas as mazelas, os problemas encontrados por toda a população, principalmente as crianças e jovens. Essas associações fazem esse alerta, esse chamamento para que sejam criadas políticas públicas voltadas para esse público. A segurança alimentar é muito importante”, disse Caio André.

O presidente da CMM se comprometeu, também, a apoiar a causa ampliando a discussão sobre o assunto tanto em eventos promovidos pela Casa Municipal, quanto nos cursos da Escola do Legislativo Léa Alencar Antony.

Outros projetos

Também na última semana, foi deliberada a Moção nº 053/2023 de autoria do vereador Caio André, de parabenização em comemoração ao Dia Nacional da Advocacia Pública.

Ainda em Reunião Ordinária no plenário da CMM, os vereadores deliberaram o Projeto de Decreto Legislativo de autoria de Caio André, que concede o Diploma de Cidadão de Manaus ao Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauara. O projeto seguiu para a Comissão Especial de Comendas.

Com informações da CMM