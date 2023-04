CMM delibera PL sobre uso de sinais musicais para alunos autistas em escolas municipais

Na proposta, Sabino solicita a substituição dos sinais sonoros por sinais musicais mais adequados para alunos de espectro autista

Foi deliberado pela Câmara Municipal de Manaus (CMM) mais um Projeto de Lei (PL), de autoria do vereador Roberto Sabino (Podemos), que visa beneficiar crianças autistas nas escolas públicas e privadas da capital amazonense. Desta vez, a proposta de Lei determina a recolocação de sinais sonoros mais compatíveis e agradáveis para alunos autista, proporcionando o bem-estar auditivo.

Estudos estimam que entre 56% e 80% de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) apresentam a hipersensibilidade ao som de estímulos do ambiente, o que torna a sonoridade realmente aversivo para pessoas com autismo, principalmente crianças, a ponto de gerar grande desconforto e incômodos. Sendo assim, é de extrema relevância que haja a substituição dos sinais sonoros nos colégios, condicionando assim uma maneira mais agradável para crianças autistas obterem o conhecimento nas escolas de Manaus.

O parlamentar afirma ser fundamental que haja mais leis e regulamentações que beneficiem Pessoas com Deficiências (PcDs), visto que é necessário um olhar mais atento para as pessoas com TEA, sendo elas tão diversas e únicas para uma total inclusão na sociedade, pois o autismo não tem cura, e com este projeto de lei torna-se possível uma melhoria na educação e aprendizado para estas crianças nos centros de ensino.

Com informações da assessoria