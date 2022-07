Clube de Vantagens do Corecon-AM ganha adesão do CRE-AM e Sindicato dos Jornalistas

O Clube de Vantagens (CDV), lançado pelo Conselho Regional de Economia (Corecon-AM), criado para oferecer, por meio de convênios, descontos e benefícios em diversos estabelecimentos prestadores de serviços, sites e lojas de produtos, ganhou a adesão dos profissionais de arquitetura, engenharia e jornalismo. O relançamento do CDV acontece nesta quarta-feira (20), no My 443 Beauty Center e Barber Shop, localizado na Avenida Mário Ypiranga, 433, bairro Adrianópolis.

Com a nova adesão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas (CAU/AM); Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas e Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Amazonas (SJP/AM), serão mais de 30 mil profissionais associados que vão ter acesso a vários benefícios. Atualmente, o clube reúne além dos economistas associados do Sindicato dos Profissionais em Contabilidade (Sescon), da Academia de Ciências Contábeis do Amazonas (Acca).

“Sabemos das dificuldades financeiras dos jornalistas no Estado. O descontrole na economia brasileira, promovido pela inflação alta, na casa de dois dígitos, baixos salários e juros altos, está endividando os profissionais. A parceria com o Clube de Vantagens do Corecon/AM, certamente, contribuirá para amenizar esse quadro”, afirma o presidente do SJP/Am, jornalista Wilson Reis.

A iniciativa do CDV é o braço social do Corecon-AM e tem por objetivo prestar assistência aos economistas e seus dependentes e garantir descontos e outras vantagens, por meio de parcerias com empresas e profissionais liberais dos mais diversos ramos. O CDV é uma ramificação do conselho que foi criada para atender aos economistas e seus dependentes nas áreas de saúde, convênios em geral e educação.

Destacam-se entre os principais, os serviços nas áreas de psicologia, fonoaudiologia e nutrição com descontos de 55%; diversos tipos de exames em oftalmologia com 50%, fisioterapia, odontologia, exames cardiológicos, endoscopia, ultrassonografia com descontos entre 40% à 80%. E, para a educação, cursos de Inglês e Espanhol com 55% de desconto. Para a educação regular e infantil, 10% e cursos de pós-graduação de instituições de nível superior, descontos que variam entre 15% à 50%.

De acordo com o presidente do Corecon-AM, Marcus Evangelista, são mais de 300 especialidades oferecidas, sendo 205 para área de saúde, 14 para educação, entre outros variados serviços com descontos que vão de 20% a 80%.

O relançamento do CDV será aberto aos parceiros, associados, imprensa e demais interessados.

Com informações da assessoria