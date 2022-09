Clientes podem visitar imóveis com realidade virtual no Centro de Experiência da Sensia

O espaço utiliza tecnologia imersiva e personalização e promete uma experiência diferenciada aos clientes

O primeiro Centro de Experiência da Sensia Incorporadora, uma empresa do Grupo MRV&CO, chega a Manaus para trazer ao público um conceito de exclusividade e inovação na hora de escolher um novo apartamento.

O Centro, localizada na Avenida Djalma Batista, conta com aproximadamente 640 metros quadrados onde os clientes poderão fazer uma verdadeira imersão, não apenas de aquisição de imóveis, mas também de acabamentos exclusivos, revestimentos e uma consultoria especializada no momento de elaborar a decoração do seu imóvel.

No espaço, é possível ainda visitar o apartamento decorado e conhecer o Powerwall, um sistema de realidade virtual que transmite a sensação de entrar em um dos apartamentos. Por meio dele, o cliente pode visualizar a maquete virtual da unidade, ver de perto a vista de cada apartamento e a incidência do sol em diferentes épocas do ano.

“Oferecemos no espaço as possibilidades reais de personalização das plantas do imóvel escolhido pelos clientes. Junto com nossos consultores, que são especialistas em construção, nossos consumidores poderão apresentar quais as suas principais necessidades e, assim, definir qual a melhor planta para seu imóvel, além de detalhes de acabamentos, revestimentos, cores e muito mais”, afirmou o gestor comercial da MRV no Amazonas, Victor Lopes.

O conceito da loja é fazer com que o cliente consiga visualizar da forma mais real possível como suas escolhas de personalização vão compor o imóvel “Na loja, o cliente vai ter acesso direto às amostras dos materiais escolhidos, dos detalhes do projeto e de como vai ficar seu apartamento. Ele vai sair da loja com a visão do seu sonho totalmente materializado e com a certeza das escolhas que fez”, explicou Victor.

O Centro de Experiência Sensia fica Avenida Djalma Batista, número 700. Para agendar uma visita ou saber mais sobre a marca, pode entrar em contato por meio do Whatsapp (31) 97577-8000 ou pelo www.meusensia.com.br .

Com informações da assessoria