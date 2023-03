Cléber Machado revela o que motivou a sua demissão da Globo

O narrador Cléber Machado revelou que sua demissão da TV Globo, após 35 anos de serviços prestados foi motivado pelo lado financeiro.

Em entrevista para à Folha, o profissional afirmou que no momento em que soube do seu desligamento, foi questionar alguns funcionários qual seria o motivo.

“Eu perguntei: ‘Vocês não me querem mais ou é grana?’. Responderam a opção B”, revelou o narrador de nove Copas do Mundo.

O comunicador ainda revelou para que seus vencimentos possivelmente estariam elevados em comparação aos padrões que a emissora tem adotado.

Cléber tinha a intenção de narrar mais uma Copa do Mundo, a de 2026, que acontece nos Estados Unidos, Canadá e México. Logo depois, queria fixar a sua carreira como apresentador.

Demissão de Cléber Machado

O narrador estava na emissora havia 35 anos e foi desligado na semana passada, junto com outros colegas da equipe de esportes, como Jota Júnior e os ex-árbitros Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo.

Aos 60 anos, Cléber Machado era o responsável pela transmissão dos jogos dos times paulistas. Nos últimos anos, o locutor perdeu prestígio interno no canal, deixando, inclusive, o posto de narrador número dois da emissora para Luís Roberto.

“O vínculo fixo de Cléber Machado com a Globo chega ao fim, mas as portas da empresa continuam abertas para novos projetos no futuro. Nos últimos 35 anos, Cleber Machado narrou grandes momentos do esporte brasileiro na Globo. Sua história profissional se mistura à história do esporte da Globo e, além de futebol, automobilismo, basquete, vôlei, atletismo, entre outras modalidades, ele mostrou versatilidade ao atuar também como apresentador e comentarista em programas da TV Globo e do SporTV e ao ancorar transmissões de desfiles de Carnaval. Grande profissional, Cleber esteve presente nos principais eventos esportivos nacionais e internacionais ao longo das últimas décadas e contribuiu para alimentar a paixão do brasileiro pelo esporte, especialmente o futebol”, informou o departamento de Comunicação da Globo

*Com informações de Terra