Cláudio Duarte prevê forte perseguição no Brasil: “O fim está próximo”

Em tom apocalíptico, o pastor Cláudio Duarte postou um vídeo nas redes sociais e disse que o Brasil está próximo de viver um momento de grande perseguição aos cristãos.

Sem citar a questão política e a eleição de Lula, Duarte usou as palavras de Jesus sobre o fim dos tempos, presentes em Mateus 24.6 a 8, para alertar a todos sobre um futuro próximo nada tranquilo para o nosso país.

“Espero que você esteja se preparando pra um final que me parece estar mais próximo do que nunca, ok? Vem aí, talvez, um ambiente fortíssimo de perseguição. Agora, nós estamos vivendo e recebendo notícias que somente os fortes, me parece, e os adaptáveis vão conseguir passar para a próxima fase”, disse.

Em seguida, fez um clamor pelo país, mas novamente fazendo uma menção à vitória de Lula no pleito deste ano: “Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. A escolha de um grupo acaba afetando a todos. Fiquem com Deus. Graça e Paz!”, afirmou.

Pastor critica volta das máscaras

Além disso, o pastor não gostou nada da volta da obrigatoriedade das máscaras em aeroportos e voos no Brasil.

Para ele, apesar de haver o aumento dos casos de Covid nos últimos dias, a medida adotada pode ter, sim, um viés político.

“A máscara tá de volta. Eu tô no aeroporto, e ela se tornou obrigatória nos aeroportos e nos voos. Ainda não se sabe se por questões de saúde ou políticas. Mas eu não vou entrar aqui no mérito da questão”, disse Cláudio Duarte.

Internautas se dividem

Nos comentários, porém, as opiniões sobre essa fala do pastor ficaram divididas. Há quem realmente veja a questão como política, mas há também pessoas que entendem que o motivo é, de fato, de saúde pública.

“Questões políticas, Pastor? O ministro da saúde e o governo ainda são os mesmos. Que tal visitar um hospital e conversar com os médicos ao invés de imaginar teorias conspiratórias, amado?”, disse um dos internautas.

Já outra pessoa, no entanto, concorda com a visão do líder religioso.

“Política… no Brasil usaram a COVID como uma forma de fazer politicagem! Agora está sendo conveniente voltar a amedrontar o país e usar a COVID novamente!”, postou.

*Com informações de Todo Cristão