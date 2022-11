Classificação antecipada marca 2ª rodada da Superliga Nacional C de Vôlei Masculino em Manaus

A terceira e decisiva última rodada da primeira fase acontece hoje (6), a partir das 15h, para definir a classificação final dos grupos e os duelos das semifinais

O segundo dia de jogos da etapa de Manaus da Superliga Nacional C de Voleibol masculino agitou o ginásio Renné Monteiro, ontem (5), e já possui seu primeiro clube classificado para a segunda fase. A competição, que reúne oito equipes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, tem o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), da Federação Amazonense de Voleibol (FAV) e da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

Apade (PA), Alta Floresta (MT), Nacional FC/Brasileiro (AM) e o Manaus Vôlei (AM), saíram vencedores nos quatro jogos da segunda rodada, envolvendo os grupos A e B. Com uma rodada de antecedência. O Manaus Vôlei, que é apoiado pela prefeitura, foi a primeira equipe a garantir vaga nas semifinais. A programação segue até a próxima terça-feira, 8, valendo uma vaga na Superliga B de 2023 ao grande campeão.

O público pode prestigiar o evento de maneira gratuita. Os portões do Ginásio Renné Monteiro estarão abertos ao longo de todos os dias da competição. A Superliga C também pode ser assistida em transmissão ao vivo no canal Vôlei Brasil, da CBV, no YouTube.

Apade (PA) 3 x 0 Sarça (MT)

Os paraenses do Apade abriram os trabalhos da segunda rodada vencendo o Sarça, do Mato Grosso, por 3 sets a 0 (parciais de 25/17, 25/23 e 30/28). A equipe se recuperou da derrota na estreia e somou os primeiros pontos na competição. Já o Sarça amargou o segundo revés consecutivo e se complicou na disputa.

Um dos destaques da partida pelo Apade, o oposto Wellington Monteiro comemorou a primeira vitória diante de um adversário complicado, e mostrou confiança para buscar a classificação e seguir vivo na briga pelo acesso.

“Uma partida muito dura. A equipe do Mato Grosso é muito competente, com jogadores experientes. Nós soubemos impor nosso ritmo de jogo, não estamos acostumados com esse clima de Manaus, tivemos que nos superar fisicamente em quadra. Fizemos um bom trabalho e vamos descansar para voltar amanhã e buscar a classificação contra o Nacional. Cada ponto é válido, não podemos relaxar”, afirmou.

Alta Floresta (MT) 3 x 1 Santa Cruz (PE)

Na sequência, foi a vez do Alta Floresta, do Mato Grosso, conhecer a primeira vitória na Superliga C, após estrear perdendo. A equipe superou o Santa Cruz por 3 sets a 1 (parciais de 27/25, 24/26, 25/23 e 25/18). Por outro lado, a Cobra Coral acumulou a segunda derrota em dois jogos e ainda não conseguiu reagir.

O maior pontuador do Alta Floresta foi o ponteiro experiente Marcos Monteiro. Aos 41 anos de idade, ele estava aposentado desde 2018, mas retornou à ativa para ajudar na ascensão do clube do Centro-Oeste, criada há três anos.

“Apesar das dificuldades, a equipe é de um projeto recente, e aos trancos e barrancos conseguimos a vitória. A equipe está progredindo, crescendo no decorrer do campeonato, luta ponto a ponto, com os altos e baixos. Agradeço ao nosso técnico por ter acreditado”.

Nacional FC/Brasileiro (AM) 3 x 2 Maximus/UniNilton Lins (AM)

O terceiro jogo do dia foi um eletrizante encontro amazonense, em que ambas as equipes vinham de vitórias na estreia. E pela primeira vez na competição, uma partida foi para o tie-break e teve cinco sets. Quem levou a melhor foi o Nacional, que fez 3 sets a 2 sobre o Maximus (com parciais de 25/23, 25/13, 20/25, 14/25, 15/13)

O resultado deixou o Leão da Vila Municipal em boas condições para alcançar classificação, mas tudo ficou para a última rodada. O ponteiro Gustavo Albuquerque avaliou a partida e ressaltou o poder de reação da equipe, que saiu na frente por dois sets, tomou o empate, mas fechou a segunda vitória no fim, para manter os 100% de aproveitamento.

“A gente sabia que esse jogo não seria fácil. Passamos a manhã toda estudando eles, sabíamos que teriam uma torcida muito grande, mas temos a nossa que veio para apoiar também. Não esperávamos menos que isso. Vacilamos no terceiro e quarto set, mas conseguimos retomar com a concentração no tie-break”.

Manaus Vôlei (AM) 3 x 0 Central (PE)

Fechando a noite e colocando mais uma vitória na conta, o anfitrião Manaus Vôlei passou pelo Central, de Pernambuco, fazendo consistentes 3 sets a 0 (parciais de 25/13, 25/16 e 25/18). A equipe repetiu o resultado elástico da estreia e ainda não perdeu nenhum set na competição.

O Central havia vencido o duelo pernambucano contra o Santa Cruz, e foi superado pela primeira vez no torneio para o time da casa. O Manaus tem campanha impecável até aqui, e foi o primeiro clube a conseguir a classificação antecipada às semifinais.

“Ganhar é sempre bom. Respeitar o adversário é isso, entrar com o máximo que você tem para dar naquele dia. Cumprimos nosso primeiro objetivo que era classificar, estamos nas semifinais, vamos brigar amanhã para passar em primeiro. Hoje, todo mundo teve a oportunidade de jogar e o grupo é isso, vamos precisar de todo mundo. Deixo o convite a quem puder vir prestigiar o evento, vai ser super bem-vindo, toda a energia positiva é válida”, disse o levantador Ítalo Barbosa, que fez grande exibição.

Definição final

A terceira e decisiva última rodada da primeira fase acontece hoje (6), a partir das 15h, para definir a classificação final dos grupos e os duelos das semifinais. A programação de jogos é a seguinte:

Maximus/UniNilton Lins (AM) x Sarça (MT) – 15h

Central (PE) x Alta Floresta (MT) – 16h30

NacionalFC/Brasileiro (AM) x Apade (PA) – 18h

Manaus Vôlei (AM) x Santa Cruz (PE) – 19h30

Com informações da FME