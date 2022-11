Ciro Gomes é hostilizado nos Estados Unidos por apoio a Lula no 2º turno

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) foi hostilizado no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos. O vídeo foi divulgado neste domingo 27 nas redes sociais e circulou em páginas bolsonaristas. Na gravação, o pedetista aparece com a esposa, Giselle Bezerra, ao ser abordado por uma mulher.

“Olha aqui, gente, quem está aqui, em Miami. Aquele que se aliou ao bandido do PT: o Ciro Gomes. Está na fila de Miami, o traidor que falou um monte de ‘bosta’ do Lula e se aliou a ele. Tá aqui, ó, passeando em Miami, enquanto vocês estão aí ‘tudo passando dificuldade’”, disse a mulher no vídeo.

Ciro e Giselle não reagiram à provocação e apenas sorriram para a autora do vídeo.

O ex-governador do Ceará, quarto colocado no primeiro turno do pleito presidencial, seguiu a orientação de seu partido e declarou voto em Lula na disputa de 30 de outubro.

