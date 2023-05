Ciro critica Lula e diz que não vai concorrer à Presidência em 2026

Ciro Gomes (PDT), ex-governador do Ceará , participou nesta sexta-feira (12) de um evento realizado para estudantes da Universidade de Liboa, em Portugal. Esta foi a sua primeira aparição desde o fraco desempenho nas eleições presidenciais de 2022.

O ex-ministro afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foi inocentado nos processos da Operação Lava-Jato, além de pontuar que o atual chefe do Executivo “não tem compromisso com a mudança do Brasil”.

“Caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que Lula foi inocentado? Ele não foi. O Lula teve direito à presunção de inocência restaurada. É diferente de ser inocentado em um julgamento”, pontuou.

Durante a palestra realizada na faculdade portuguesa, Ciro também falou sobre as eleições presidenciais de 2026, e ressaltou que não pretende se candidatar novamente para o cargo.

“Não sinto mais que eu represente uma parcela relevante da sociedade. Neste momento, não quero representar ninguém, só a mim mesmo”, enfatizou.

O pedetista teve, no pleito eleitoral do ano passado, o seu pior resultado em uma corrida presidencial, ficando apenas com a quarta colocação, com 3,04% dos votos no primeiro turno. ELe ficou atrás de Lula, Jair Bolsonaro e Simone Tebet.

