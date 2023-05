Circuito de Luta Livre tem apoio de Luis Mitoso e presença do Grão-Mestre Eugênio Tadeu

O Circuito Brasileiro de Luta Livre Esportiva e Submission contou com quase 300 pessoas entre atletas e familiares no fim de semana, na quadra de esportes da Escola Estadual Sebastião Norões, no conjunto Ribeiro Júnior, no Osvaldo Frota, na zona norte de Manaus.

O evento teve o apoio do presidente da Comissão de Esportes da Câmara Municipal de Manaus (CMM), que também é presidente do Manaus FC, o desportista e vereador Luis Mitoso (PTB), e com a presença especial do Grão-Mestre Eugênio Tadeu, direto do Rio de Janeiro.

“Quero parabenizar aos atletas, nos naipes masculino e feminino, em todas as faixas-etárias, seus professores e familiares que participaram deste grande evento esportivo social, realizado neste domingo, na zona norte da capital. Jamais medirei esforços para apoiar e incentivar o esporte na minha cidade, em todas as modalidades. Foi lindo ver as lutas de apresentação dos atletas PCDs de vários projetos, entre os quais, o Comunidade Azul no Jiu-Jítsu. Faço questão de enfatizar o jovem Francisco Pena Lima Júnior, de 27 anos, que, mesmo acometido por paralisia cerebral, não abandonou o sonho de se tornar um talento na arte suave. Um exemplo de amor à vida”, destacou Luis Mitoso.

A programação do Circuito Brasileiro de Luta Livre Esportiva e Submission iniciou no sábado (6), com o Curso de Arbitragem, ministrado pelo ícone do MMA no Brasil, o Grão – Mestre Eugênio Tadeu, com direito a certificado de formação. Luis Mitoso, mestre Eugênio e o Professor Rosemberg Freitas, o Berg, fizeram as entregas das medalhas, troféus e cinturões aos vitoriosos, após as lutas de ontem (7).

“Quero agradecer ao vereador Luis Mitoso pela oportunidade de estar aqui, participando desta festa social, pois o esporte forma cidadãos e salva vidas. Parabéns pelo apoio ao esporte e pelos professores árbitros que também se formaram para qualificar, ainda mais, os eventos seguintes, que foram organizados pelo vereador Mitoso e o professor Berg. Estou com eles, podem contar comigo”, completou Eugênio Tadeu.

Com informações da assessoria