Cinco toneladas de alimentos vencidos são apreendidas em depósito no bairro Redenção

A Diretoria de Vigilância Sanitária (Visa Manaus), da Prefeitura de Manaus, realizou, nessa quarta-feira, 12/4, uma ação de fiscalização em um depósito de alimentos localizado no bairro Redenção, zona Centro-Oeste. O local abrigava vários tipos de alimentos e bebidas em condições impróprias para o consumo e acomodados de forma irregular, o que levou à apreensão e inutilização de cinco toneladas de produtos.

Os fiscais da Gerência de Vigilância de Alimentos (Gevali) receberam uma denúncia sobre o local. Segundo o gerente Ricardo Celestino, a denúncia informava sobre um depósito que realiza doações frequentes de produtos alimentícios avariados e com a data de validade expirada.

“No momento da inspeção, não chegamos a constatar a realização de doações, mas havia, de fato, uma grande quantidade de produtos de vários tipos nessa situação de irregularidade sanitária, capazes, portanto, de oferecer graves riscos à saúde humana”, explica.

Entre os produtos em situação irregular, foram encontrados cortes de carne e frango, presunto, manteiga, margarina, refrigerantes e achocolatados. Alguns apresentavam datas de validade já expiradas, ausência do rótulo, embalagens rompidas e vários outros tipos de avarias, e todos estavam acomodados em condições inadequadas, de acordo com as normas de segurança definidas pelo Código Sanitário Municipal.

Todos foram apreendidos e inutilizados no Aterro de Resíduos Sólidos de Manaus, na rodovia AM-010.

O proprietário do local explicou que trabalha com a coleta de resíduos não-perigosos, e que utiliza os alimentos no preparo de rações para animais, mas não possui licença para nenhuma das atividades. Pelas infrações, ele irá responder a Processo Administrativo Sanitário, que pode resultar em multa de 1 a 400 Unidades Fiscais do Município (UFM), cujo valor unitário atual é de R$ 134,77.

O diretor da Visa Manaus, Ewerton Wanderley, ressaltou a importância da participação da população no monitoramento e combate às irregularidades sanitárias. “Além do trabalho de fiscalização e orientação realizado regularmente nos estabelecimentos alimentícios, contamos também com as denúncias da população, que nos ajuda a apurar e coibir essas e outras situações de risco à saúde, trazendo mais segurança e bem-estar a todos”, afirma.

A população pode denunciar irregularidades sanitárias relativas a produtos e serviços por meio da Ouvidoria da Visa Manaus, no número (92) 98842-8481, ou pelo e-mail visamanaus.ouvidoria@gmail.com.