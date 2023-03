Cidade no Arizona muda de nome em homenagem à apresentação da cantora Taylor Swift

A cidade de Glendale, no estado norte-americano do Arizona, mudou o nome, simbolicamente, para Swift City, em homenagem a cantora Taylor Swift. A mudança é temporária neste fim de semana e marca o início da tão aguardada turnê da cantora. Chamada The Eras Tour, a série de shows teve início na noite na sexta-feira (17) pela cidade do Arizona.

“Fiquei sabendo que recebi o apelido de #PrefeitoSwiftie dos #Swifties”, brincou o prefeito Jerry Weiers pelo Twitter ao anunciar a homenagem. “Sabemos All Too Well que ela é uma das artistas mais influentes de sua geração e estamos escrevendo nossa própria Love Story para ela e cumprimentando cada Swiftie com estilo”, disse o prefeito em comunicado.

A turnê de Taylor Swift ainda passará por cidades como Houston, Nashville, Chicago e Los Angeles até agosto. A turnê promete passar por todos os grandes sucessos da carreira da artista. Na primeira noite, ela estreou com 44 músicas no setlist.

Com informações do Correio Braziliense