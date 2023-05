Chuvas em Manaus causam desabamentos na zona Leste

Até as 10h desta terça-feira (9), Manaus enfrentou cinco ocorrências decorrentes das chuvas matinais. Duas delas foram desabamentos na zona Leste da capital, que também registrou o maior volume de chuva, com 38 milímetros. A zona Norte foi a segunda região mais afetada, com um total de 28 milímetros de precipitação. Ao responder a um chamado na comunidade Nova Vitória, localizada na zona Leste, a equipe da Defesa Civil identificou o risco para três residências.

Segundo José Mendes, chefe de Operações da Defesa Civil, uma dessas residências carece de fundação e apresenta perigo de desabar, colocando em risco as demais casas localizadas abaixo na mesma rua. Apesar de a Defesa Civil ter visitado os moradores dessa residência há duas semanas para alertá-los sobre o perigo e disponibilizado o Auxílio Aluguel para a família, os residentes optaram por permanecer no local. Agora, as famílias estão sendo evacuadas e encaminhadas para avaliação pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

*Com Roberto Brasil