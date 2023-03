Chuva forte volta a assustar Manaus com alagamentos, queda de casas e desabrigados

Prefeito David Almeida e secretários monitoram do CCC os estragos da chuva e as respostas a ocorrências em toda a cidade. Durante a manhã, a Defesa Civil registrou 67 ocorrências.

A chuva que atinge Manaus desde o início da manhã de hoje (25) causou alagamentos em vários pontos da cidade. Vídeos de moradores mostram que a chuva fez com que ruas e até casas ficassem alagadas. O monitoramento está acontecendo a partir do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), a partir de câmeras posicionadas em bairros estratégicos de Manaus que permitem uma visão geral dos impactos da chuva.

De acordo com a Defesa Civil do município, sete ocorrências de alagações e duas de deslizamento foram registradas em Manaus. A zona mais atingida foi a Leste, com 122mm de chuva. Na zona Norte a chuva atingiu 78mm.

Segundo o prefeito, até às 12 horas de hoje, a chuva foi mais intensa e com maior volume do que a ocorrida no último dia 12 que provocou o deslizamento trágico no Jorge Teixeira. Equipes da Defesa Civil, trabalham em alerta para prevenção e atendimento das ocorrências de emergência. A Defesa Civil do Município recebeu 67 ocorrências só no início da manhã, pela Central 199. Os agentes seguem monitorando a cidade e acompanhando a chuva em todos os bairros.

“Estou aqui no CCC com toda a equipe da Prefeitura de Manaus, desde as 6 horas da manhã deste sábado, trabalhando na prevenção e atenção às ocorrências com nossas equipes nas ruas, dando as respostas necessárias para minimizar os efeitos e os impactos do grande temporal que cai na nossa cidade. Todos os órgãos públicos reunidos. Inclusive, o ministro das Cidades, Jader Filho, esteve ontem aqui em Manaus e se comprometeu em ajudar as áreas de risco. Nós já estamos finalizando os projetos e encaminharemos o plano de trabalho para que possamos nos antecipar a sinistros dessa natureza”, enfatizou Almeida.

O alerta de perigo consiste em chuva entre 50 e 100 milímetros e ventos intensos (60 a100 quilômetros por hora), além de um alto risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos.

De acordo com a Defesa Civil, nenhum desabamento foi de risco 4, o de maior severidade. Somente hoje, choveu 30% mais do que o previsto para todo o mês de março.

Um dos registros de alagamento registrado por moradores aconteceu na Rua Multibras, no bairro da Sharp, Zona Leste de Manaus. No local, a água tomou conta da via e invadiu os imóveis.

Em nota à imprensa, o governo do estado “informa que as famílias da Comunidade da Sharp, no bairro Armando Mendes, zona leste, que tiveram suas moradias afetadas pelas chuvas, na manhã deste sábado (25), estão sendo acompanhadas e assistidas pelas equipes sociais da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e Superintendência Estadual de Habitação (Suhab).

Essas famílias terão prioridade no processo de reassentamento do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), que está sendo realizado pela Suhab. Aquelas cujas casas foram afetadas, vão receber a bolsa moradia transitória, até que recebam a solução de moradia definitiva. Elas foram levadas provisoriamente para uma escola estadual na região”, informa a nota.

Vereadores atentos

A Câmara Municipal de Manaus afirmou em nota “que os vereadores estão acompanhando os problemas ocasionados pela forte chuva que atingiu hoje a nossa cidade”

“Estamos atentos aos problemas, coletando dados e encaminhando aos órgãos competentes demandas que recebemos, bem como ajudando no que é possível, para amenizar o sofrimento das famílias atingidas. O poder Executivo pode contar com nosso parlamento para qualquer solução inerente ao Legislativo, para prestar apoio aos moradores afetados pelas fortes chuvas”, afirmou o vereador Caio André (PSC), presidente da Câmara de Manaus, em suas redes sociais, conclui a nota à imprensa.

Por Márcia Costa Rosa