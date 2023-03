Chuva forte gera mais de 40 ocorrências em Manaus e prefeitura monta força-tarefa

A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), registrou mais de 40 ocorrências até o meio-dia de hoje (12), devido à forte chuva. As ocorrências são atendidas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), e a de maior atenção é o desmoronamento de barranco na comunidade Monte Cristo, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte, que fechou o acesso às ruas e atingiu dezenas de residências. Uma força-tarefa com as secretarias de Defesa, Assistência Social, Limpeza Pública, Infraestrutura e Administração foi montada para que a situação fosse resolvida o mais breve possível.

Nove famílias foram retiradas de suas residências ontem (11), e cadastradas pela Defesa Civil de Manaus para o programa Auxílio Aluguel. Com as fortes chuvas deste domingo, que já ultrapassam a cota de 80 milímetros, mais 12 famílias foram inseridas no Aluguel Social, perfazendo um total de 34 famílias em atendimento pela prefeitura desde o início do monitoramento na área, em 20 de fevereiro.

De acordo com o diretor de Operações da Defesa Civil, José Mendes, a determinação do prefeito David Almeida é de que os órgãos atuem em conjunto e com celeridade para minimizar os prejuízos. “Ontem, nós estivemos aqui e, hoje, nós retornamos, porque a chuva forte atingiu mais residências. Ao todo, temos 34 casas cadastradas e inseridas no programa social e estamos também com a Seminf (Secretaria Municipal de Infraestrutura), que vai dar o suporte na contenção e revitalização da área”, ressaltou.

A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) esteve com uma equipe de 15 pessoas atuando no atendimento às famílias neste domingo, em vários bairros da cidade, principalmente nas zonas Norte e Leste.

Além do Auxílio Aluguel, as famílias também receberam os kits de itens eventuais com cesta básica, materiais de higiene pessoal e colchão.

“Desde as primeiras horas da manhã deste domingo que as equipes da Semasc atuam nos bairros Monte das Oliveiras, Alfredo Nascimento, Jorge Teixeira e Cidade de Deus, atendendo as famílias atingidas pelas fortes chuvas. Estamos entregando benefícios eventuais, como colchões e cestas básicas. As famílias em que as casas estão com risco de desabamento serão inseridas no Auxílio Aluguel”, afirmou o secretário Eduardo Lucas.

Infraestrutura

A Seminf também atua, de forma emergencial, para conter os danos causados a dezenas de famílias da comunidade Monte Cristo, onde a chuva deste domingo corroborou para o desbarrancamento de uma encosta, onde, conforme laudo de engenheiros da Seminf, havia construções irregulares.

“Casas foram construídas nessa área de risco. Os fatores para esse desastre, além da chuva, estão também atrelados à água proveniente dessas casas, despejada no barranco, causando pontos de erosão. Somado a isso, as construções estão em cima da tubulação de drenagem”, explica o subsecretário de Serviços Básicos da Seminf, Efrain Aragão.

Conforme o subsecretário, uma empresa terceirizada foi acionada para trabalhar na contenção da erosão. Equipes de Obras trabalham, desde as primeiras horas da manhã de domingo, na limpeza e desobstrução da rua Frei Ciro, principal via afetada pelo desbarrancamento. “Trouxemos duas retroescavadeiras e três caçambas, que vão nos ajudar a acelerar esse atendimento as famílias”.

“Também estamos com a equipe de topografia no local, para fazermos levantamento e, em seguida, construir um desvio na rede de drenagem”, explica Efrain.

Após a limpeza da rua Frei Ciro, a terceirizada inicia a etapa de contenção do talude e, de forma simultânea, as equipes fazem a ampliação e desvio dos tubos da rede de drenagem.

Apoio

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) esteve também no apoio da ação no bairro Monte das Oliveiras, onde, recentemente, o igarapé recebeu limpeza por parte da equipe da secretaria.

O titular da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, Ebenezer Bezerra, está, desde o início das operações da prefeitura, acompanhando os atendimentos nas comunidades mais afetadas pelas chuvas, para dar o suporte necessário e encaminhar os procedimentos para suprir as necessidades das famílias atingidas.

Com informações da Semcom