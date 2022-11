Christiane Pelajo pede demissão da Globo após 26 anos: ‘Outros objetivos’

Christiane Pelajo pediu demissão da Globo após 26 anos de trabalho na empresa. A jornalista, que atualmente apresentava o Conexão GloboNews, informou sua decisão na manhã desta sexta-feira (4) em mensagem enviada aos colegas. “Hora de buscar outros objetivos”, explicou ela no comunicado, publicado depois também nas redes sociais.

O Notícias da TV apurou que a jornalista mais cotada para substituí-la na atração matinal do canal pago é Bete Pacheco, que já era sua suplente no programa e é paulista.

Querida nos bastidores da GloboNews, Christiane afirmou que já estava planejando o pedido de demissão há algum tempo, mas fez questão de esperar as eleições acabarem para formalizar a saída.

“Saio com a certeza absoluta de que cumpri, com primor, todas as missões que recebi. Quero aproveitar a vida, que ainda tem muitíssimo a me oferecer”, declarou a profissional de 51 anos.

Carreira na Globo

Christiane começou a trabalhar no Grupo Globo em 1996, apresentando as edições noturnas do Em Cima da Hora (1996-2010) e Pelo Mundo (1998-2017), na GloboNews. Em 2017, assumiu interinamente o comando do Estúdio i no lugar de Maria Beltrão, que estava de licença médica.

A âncora, que atualmente estava no Conexão GloboNews, passou para o período da manhã em julho deste ano, quando o canal promoveu uma dança das cadeiras. Antes disso, ela estava à frente do Edição das 16h.

Na TV aberta, Christiane passou pelo Jornal da Globo entre 2005 e 2015, e fez eventuais aparições aos sábados no Jornal Nacional. Em 2017, apresentou a cerimônia do Oscar. Em 2020, durante a pandemia da Covid-19, ela assumiu interinamente o comando do SP2, já que Carlos Tramontina pertencia ao grupo de risco e foi afastado.

A jornalista participou de grandes coberturas na emissora, como o funeral da princesa Diana (1961-1997), a prisão do terrorista Saddam Hussein (1937-2006), em 2003, a morte do papa João Paulo 2º (1920-2005) e a eleição do papa Bento 16, em 2005.

No esporte, ela comandou as Copas do Mundo de 1998, na França, e 2006, na Alemanha, além de ter feito uma série de reportagens especiais sobre os Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004.

Na política, Christiane entrevistou candidatos à presidência da República nas eleições de 2002 a 2014, e participou também das coberturas eleitorais em 2018. A mais recente foi a de 2022, que chegou ao fim domingo (30) com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Leia abaixo o comunicado:

“A vida é feita de movimentos, e eu não consigo ficar parada. Há 26 anos, apresento jornal todos os dias. Já trabalhei nos mais diferentes horários. Dei inúmeros bom dia, boa tarde e boa noite no ar! Apresentei jornal sozinha, em dupla e até em trio! Fiz muitas reportagens especiais, das quais me orgulho imensamente. Ganhei prêmios. Viajei para vários países para participar de grandes coberturas. Gravei na França, Itália, Espanha, Alemanha, Grécia, Índia, Estados Unidos, República Dominicana, Chile e em todas as regiões brasileiras.

Foram quase três décadas de muita paixão pelo trabalho, muita dedicação, muito suor e muita alegria. Sou super intensa em tudo o que eu faço. Me jogo mesmo! Sem medo! E me joguei com tudo nesses 26 anos de Globo e Globonews! Foi bom demais! Mas chegou a hora de pensar mais em mim. Fiz questão de esperar o fim das eleições para dar esse passo. Afinal, tenho o Jornalismo na veia!

Essa semana, eu procurei o Miguel [Athayde] para dizer que estava muito certa de que tinha chegado a hora de buscar outros objetivos na minha vida. A nossa conversa foi ótima. Ele entendeu os meus motivos e foi supercarinhoso! Assim como o Ali [Kamel] e o [Ricardo] Villela! A partir de agora, deixo o time de apresentadores da GloboNews e me despeço dessa trajetória de sucesso.

Claro que refleti muito, analisei e meditei até tomar a decisão de deixar a Globo depois de tanto tempo. Foi a minha relação mais longeva! Mas saio com a certeza absoluta de que cumpri, com primor, todas as missões que recebi. Quero aproveitar a vida, que ainda tem muitíssimo a me oferecer… Valeu demais a todos que fizeram parte da minha carreira durante tantos anos! Muitos foram meus professores! Espero ter ensinado a alguns também.

Obrigada, especialmente, aos que acreditaram em mim e me deram espaço e oportunidade de mostrar o meu talento! Aqui fiz amigos pra vida toda! Relações de afeto e confiança, que preenchem meu caminho! Levo a minha história com a Globo no coração! E é com muito orgulho que me despeço.

Obrigadíssima a todos vocês! Beijo no coração de cada um!”

Despedida

Ao anunciar seu pedido de demissão nas redes sociais, Christiane recebeu uma onda de apoio de diversos colegas de trabalho. “Vai brilhar onde for”, escreveu Poliana Abritta. “Seja muito feliz! Toda a minha admiração por você”, desejou a repórter Mariana Queiroz.

“Você é uma inspiração. Entrar ao vivo com você sempre foi sinônimo de tranquilidade e leveza”, declarou o correspondente internacional Felippe Coaglio. “Sua carreira na TV preenche dez vidas. Louca para acompanhar seus próximos voos. Te amo faz tempo”, escreveu Maria Beltrão.

Outros jornalistas como Sabrina Simonato, Marcelo Cosme, Carlos Eduardo Alvim, Guga Chacra e Marina Araujo também deixaram mensagens de carinho para a apresentadora.

*Com informações de Notícias da TV