Chris Brown se revolta após perder Grammy para artista que ele diz não conhecer

O cantor e rapper Chris Brown parece não ter gostado nada de perder o Grammy para o pianista Robert Glasper na noite deste domingo (6).

Glasper e Brown estavam concorrendo a Melhor álbum R&B com outros grandes nomes da indústria fonográfica: Lucky Daye (com ‘Candy Drip’), Mary J. Blige (‘Good Morning Gorgeous’ – versão deluxe) e PJ Morton ‘Watch the Sun’).

Após o anúncio do resultado, Chris Brown usou as redes sociais para mostrar o seu descontentamento. O rapper fez uma série de publicações dizendo não conhecer o vencedor do prêmio.

Brown compartilhou a captura de tela de uma busca no Google com o nome de Glasper e escreveu: “Vocês estão brincando. Quem c****** é esse?”

Em outra publicação, Brown disse: “Eu vou continuar a chutar o traseiro de vocês! Com respeito”. “Quem c****** é Robert Glasper?”, acrescentou em uma terceira postagem.

O cantor ironizou que deveria saber tocar outros instrumentos como vencedor do prêmio: “Preciso elevar minhas habilidades. Vou começar a tocar gaita”.

Brown apagou os posts da rede social antes de elas completarem 24 horas no ar e expirarem automaticamente.

