Cheia 2023: Rio Negro está a um metro da cota severa com riscos de inundação em Manaus

O rio chegou hoje (12), a 27,58 e está a 1,42 metro de atingir a cota severa, ou seja, de chegar a nível que causa inundações no Centro da capital

Em Manaus, o Rio Negro atinge a cota de inundação quando chega à marca dos 27,50 metros. Neste ano, isso aconteceu na quinta-feira (11), quando o nível do rio atingiu 27,54 metros.

Hoje, o nível subiu mais 4 centímetros, chegando a 27,58 metros. Agora, o Rio Negro está a 1,42 metro de atingir a cota de inundação severa, que é de 29 metros, ou seja, o nível que causa inundações no Centro de Manaus.

Por estar na Amazônia, todos os anos, Manaus enfrenta dois fenômenos: a seca, chamada de vazante, e a cheia, quando ocorrem as inundações.

Dependendo do nível dos rios na região, esses fenômenos podem ser menos ou mais severos.

Em Manaus, as seca e as cheias são analisadas sob a perspectiva do Rio Negro, rio que banha a cidade.

Para preparar autoridades e moradores, o Serviço Geológico do Brasil (SGB) divulga três alertas de cheia no primeiro semestre de cada ano: um em março, um em abril e um em maio. Em 2023, o primeiro alerta saiu em 31 de março, e o segundo, no dia 28 de abril. O terceiro será divulgado no dia 31 de maio.

No primeiro alerta deste ano, divulgado em março, o SGB previu que Manaus registraria uma cheia de grandes proporções em 2023. A previsão era de que o Rio Negro chegasse a aproximadamente 28,64 metros.

Já no segundo alerta, divulgado em abril, a instituição reduziu essa previsão para aproximadamente 28,51 metros. Na ocasião, o Serviço Geológico do Brasil previu que o rio atingiria a cota de inundação, ou seja, que ultrapassaria os 27,50 metros. A probabilidade disso acontecer era de 99,14%, e ocorreu nesta semana.

Ainda no segundo alerta, o SGB prevê que a probabilidade de Manaus atingir a cota de inundação severa (29 metros) é de 12,44%. Para chegar à cota máxima (30,02 metros em 2021), esse percentual cai para 0,02%.

No terceiro alerta, que sai no fim deste mês de maio, o Serviço Geológico do Brasil (SGB) atualizará os dados, com as novas previsões. A partir das informações, será possível entender se o Rio Negro dá sinais de que Manaus terá ou não uma grande cheia.

Com informações do g1-AM