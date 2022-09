Charles III é oficialmente proclamado rei

Charles III foi oficialmente proclamado rei, aos 73 anos, na manhã deste sábado (10), às 11h [horário local], no Reino Unido.

A Proclamação foi lida em público pelo Garter King of Arms, ao ar livre, da varanda, com vista para o Friary Court, no Palácio de St James’s.

Veja o pronunciamento:

“Publique e proclame que o príncipe Charles Philip Arthur George é agora, pela morte de nosso falecido soberano de feliz memória, nosso único senhor legítimo e legítimo, Charles III.

Pela graça de Deus do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, e de seus outros reinos e territórios, Rei, chefe da Commonwealth, defensor da fé, ao qual reconhecemos toda fé e obediência com humilde afeição.

Rogando a Deus, por quem Reis e Rainhas reinam, que abençoe Sua Majestade com longos e felizes anos para reinar sobre nós. Dado no Palácio de St James, neste décimo dia de setembro, no ano de nosso Senhor de 2022.”

O evento foi transmitido ao vivo pela primeira vez na televisão. Membros do Conselho Privado se reuniram para cerimônia histórica desde 1952.

Coroação deve ocorrer nos próximos meses após período de luto pela morte de Elizabeth II.

*Com iG