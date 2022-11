Charles contestou a própria sexualidade quando foi cobrado para dormir com Diana

O Rei Charles III contestou sua própria sexualidade durante o casamento com Princesa Diana (1961-1997). Cobrado por ela a marcar presença na cama, ele cogitou que pudesse ser homossexual. A informação, que está gerando burburinho na imprensa internacional, está no livro ‘The King: The Life of Charles III’, de Christopher Anderson, com lançamento marcado para 8 de novembro no Reino Unido.

De acordo com o PageSix, o livro apresenta um depoimento de um ex-assessor de Charles que revela ter presenciado discussões entre o atual monarca e a esposa quando ainda moravam em Highgrove House.

Charles, segundo o ex-funcionário, era perseguido por Diana pela mansão. “Por que você não dorme comigo?”, questionava ela.

Após ignorar a pergunta várias vezes, Charles teria respondido: “Eu não sei, querida. Acho que talvez eu seja gay”.

O mesmo assistente revelou que Charles decidiu parar de fazer sexo com Diana após o nascimento do segundo filho deles, o Príncipe Harry, em 1984. Os dois foram casados entre 1981 e 1996.

*Com informações de Terra