Ator de Pantera Negra, será homenageado como Lenda da Disney em setembro

O estúdio fará uma cerimônia póstuma para o ator, que morreu em 2020; elencos de Frozen, Grey’s Anatomy e Black-Ish também entram para Hall da Fama

Os estúdios Disney vão incluir Chadwick Boseman no rol de estrelas que detém o título de Lenda da Disney, o Disney Legends. A homenagem tem como intuito reconhecer o legado do ator ao interpretar o rei T’Challa, o Pantera Negra, no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

O ator faleceu aos 43 anos em 2020 em decorrência de um câncer de cólon . A morte precoce de Chadwick foi comovente também pela representatividade que ele, como Pantera Negra, tem para a comunidade negra de todo o mundo. O ator também será homenageado na sequência do filme sobre o herói, “Pantera Negra: Wakanda Forever”.

A oficialização do título de Disney Legend será realizada em 9 de setembro, às 14h30, durante a programação do evento D23 Expo, em que a Disney apresenta aos investidores os lançamentos que está preparando. Além de Chadwick, outras personalidades vão entrar para o Hall da Fama do estúdio, incluindo o elenco de Frozen e atores das séries Grey’s Anatomy e Black-Ish.

Entre outras personalidades que receberam o título de Lenda da Disney estão Christina Aguilera, Oprah Winfrey, Stan Lee, Whoopi Goldberg, Robert Downey Jr. e Johnny Depp.

Com informações do IG