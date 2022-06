Cetam oferece mais de 5 mil vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional

Cursos são na modalidade presencial; inscrições poderão ser feitas on-line na sexta-feira (24)

O Governo do Amazonas, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), anuncia a oferta de 5.744 vagas em cursos de qualificação profissional, na modalidade presencial, para as unidades da capital. As inscrições acontecem na sexta-feira (24), das 8h às 23h59 (horário de Manaus), pelo endereço https://cursos.cetam.am.gov.br.

Os interessados podem obter mais informações no edital, que se encontra no site do Cetam (https://www.cetam.am.gov.br/tudo-sobre-inscricoes/).

Aqueles que desejem participar do processo de inscrição e ainda não realizaram seu cadastro devem acessar a qualquer momento o site: https://cursos.cetam.am.gov.br e criar o perfil de acesso.

As aulas iniciam no dia 4 de julho de 2022, nos horários e locais estabelecidos no edital.

O diretor-presidente do Cetam, José Augusto de Melo Neto, reforça o compromisso da instituição com a educação profissional e ressalta a determinação do governador Wilson Lima de intensificar a oferta de cursos de qualificação para todo o Amazonas.

Cetam já ofertou mais de 500 mil vagas

Mais de meio milhão de vagas em cursos de Qualificação Profissional, Técnicos e Especializações Técnicas já foram oferecidas pelo Governo do Estado, por meio do Cetam, de 2019 a 2022.

Garantir educação profissional e tecnológica de qualidade para Manaus e todo o interior do Amazonas é uma determinação do governador Wilson Lima. A diretriz vem sendo seguida à risca pela direção do Cetam, que, a cada oferta de novas vagas, contempla candidatos da capital e dos municípios.

Somente no primeiro semestre de 2022, o Cetam chegou a 146 mil vagas. Com as 355 mil oferecidas entre 2019 e 2021, o Governo do Amazonas chega à marca de 501 mil vagas.

“Esse é um número importante que demonstra, na prática, o compromisso com a ampliação da oferta de educação profissional e tecnológica”, ressalta José Augusto.

Com informações do Cetam