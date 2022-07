Cetam e Sedecti abrem 200 vagas para curso de instalador de painéis solares

Começa esta terça-feira (26), as inscrições para 200 vagas do curso de Qualificação Profissional de Instalador de Sistemas Fotovoltaicos.

A oferta de vagas é do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

As inscrições seguirão até as 23h59 de quarta-feira, 27, e segundo o Cetam, o curso é inédito no Amazonas.

“O curso foi idealizado com o intuito de proporcionar o desenvolvimento econômico, tecnológico e de inovação no Amazonas; e o desenvolvimento das competências e habilidades técnicas para o egresso operar e manter sistemas dessa natureza”, informou a instituição.

Das 200 vagas disponíveis, 120 são para a capital e 80 para dois municípios do interior, Itacoatiara e Parintins.

O curso possui carga horária de 120 horas e será realizado entre 8 de agosto a 26 de setembro, na modalidade presencial.

Em Manaus, as aulas serão ofertadas na unidade do Galileia, na escola profissionalizante Estelio Dalison e no Instituto Benjamin Constant (IBC).

A inscrição deve ser feita exclusivamente via internet pelo link Concursos Copec.

Para visualizar o edital, clique aqui.