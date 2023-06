Cerveja será mais barata hoje no Bar do Armando em protesto à alta carga de impostos

Hoje é dia de cerveja mais barata no Bar do Armando, a partir das 18h. O Instituto Ajuricaba, em parceria com o tradicional bar do Armando, promove a quarta edição do evento “Sem Impostos”, que este ano recebeu o nome de “Cerveja Sem Imposto”. O objetivo é conscientizar a população sobre os reflexos da pesada carga tributária brasileira no dia a dia. Os organizadores irão mostrar didaticamente os impostos incidentes sobre a bebida assim como os respectivos percentuais.

A cerveja foi o produto escolhido por simbolizar o excesso de cobrança. A bebida recolhe de Imposto sobre Produto Industrializado (IPI), 6%; de Imposto sobre circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 27%; de Substituição Tributária do ICMS (ICMS ST), 22%; Programa de Integração Social (PIS), 3,74%; de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), 17,23%.

No cotidiano, o cliente paga pela cerveja no Bar do Armando de 600 ml R$ 12,00. Hoje, o mesmo produto custará apenas 8,00. Nenhum imposto deixará de ser recolhido para os órgãos competentes. O Bar do Armando optou por não repassar o valor dos impostos para o preço final do produto. Dessa forma, os participantes poderão experimentar a cerveja com um valor mais acessível e entender como a carga tributária impacta o custo de vida.

“A proposta do evento ‘Cerveja Sem Imposto’ é abrir os olhos da população para a realidade dos altos impostos que pagamos diariamente. Queremos mostrar como esses impostos afetam o valor final dos produtos e serviços que consumimos, e como isso impacta diretamente no bolso de cada indivíduo. É uma forma de incentivar a reflexão sobre a necessidade de uma reforma tributária”, afirma Vivianne Santos, presidente do Instituto Ajuricaba.

O protesto será embalado pelo som de Agostinho Cabral e pela banda Soda Billy.

Instituo Ajuricaba

O Instituto Ajuricaba, maior organização pró-Liberdade do Norte do país, dedica-se à promoção da consciência fiscal, política e à busca por uma carga tributária mais justa. Foi criado em 2014 e, atualmente, possui mais de 160 membros no Amazonas.

Evento: Cerveja Sem Imposto

Quando: 2 de junho, sexta-feira

Horário: A partir das 18h

Onde: Bar do Armando, Rua 10 de Julho, 593 – Centro

Atrações: de Agostinho Cabral e banda Soda Billy

