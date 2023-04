CEO da Uber vira motorista por alguns dias, acha problema no app e reclama dos usuários

Dara Khosrowshahi fez mais de 100 viagens na Califórnia usando o pseudônimo Dave K

O CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, decidiu sair do escritório da empresa para viver alguns dias como motorista da plataforma em São Francisco, na Califórnia. A ideia do CEO era descobrir por que a empresa estava enfrentando dificuldades na contratação de parceiros. O executivo usou o pseudônimo Dave K e realizou as corridas a bordo de um Tesla usado.

Em entrevista ao The Wall Street Journal, ele afirmou que se inscreveu secretamente em setembro de 2022 e ficou surpreso ao descobrir os problemas da plataforma e como alguns motoristas e clientes podem ser desagradáveis. Khosrowshahi afirma que, apesar das questões operacionais que dificultavam o uso do aplicativo da Uber, o que mais surpreendeu de forma desagradável foi o comportamento de alguns usuários.

Ele relatou que se sentiu menosprezado e que alguns passageiros esquecem da presença do motorista durante a corrida. Segundo Khosrowshahi, as pessoas entram e discutem problemas pessoais ou informações confidenciais durante as viagens como se estivessem sozinhas.

Motoristas entrevistados pelo Insider recentemente, afirmam que frequentemente vivem situações de grosseria, atrasos e pedidos de parada fora do destino.

Ao todo, o CEO fez mais de cem viagens. Em algumas, passou despercebido, mas em uma corrida foi reconhecido pelo passageiro que pediu conselhos sobre sua startup. Khosrowshahi diz que conseguiu alcançar uma classificação de cinco estrelas, mas ficou com ansiedade por medo de não conseguir boas cotações. Ele contou ainda que oferecia cabos de carregamento e para deixar as viagens mais alegres e leves fez playlists personalizadas no Spotify com artistas como Taylor Swift para manter as cinco estrelas.

Khosrowshahi também fez entregas de comida usando uma bicicleta elétrica e conta que se deparou com uma prática ruim: os clientes atraem um entregador com uma boa gorjeta ao realizar o pedido, mas na hora da entrega reduzem o valor.

O disfarce de Khosrowshahi fez parte de uma operação chamada Projeto Boomerang, que visava trazer mais motoristas de volta ao aplicativo. Os pontos de atenção identificados por ele foram levados à empresa.

Com informações da Revista PEGN