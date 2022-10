Centec promove 1ª Mostra Gastronômica Estudantil com diversas atividades gratuitas

A 1ª Mostra Gastronômica do Centro de Ensino Técnico (Centec) acontece hoje (6) e amanhã com entrada totalmente gratuita e acesso a rodas de conversa, ‘aulas show’ com chefs de cozinha renomados na cidade e mesas de vendas com dezenas de pratos diferentes para degustação.

O objetivo é oferecer aos estudantes do curso técnico em gastronomia a oportunidade de demonstrar, na prática, técnicas e processos aprendidos em sala de aula, além de interagirem com experts de um mercado altamente especializado. A programação começa às 9h30 e se estende até às 19h30 em ambos os dias.

“Sabemos que esse é um setor que vem crescendo muito e a ideia visa justamente fazer com que os nossos alunos tenham visibilidade no mercado de trabalho, em diferentes segmentos da gastronomia”, comenta a coordenadora do eixo de gestão e negócios da escola, professora Viviane Melo.

A educadora explica que haverá dois momentos exclusivos para degustação de alimentos. O primeiro acontecerá pela manhã, com um café regional, nos dois dias; e o segundo, à noite, com pratos quentes. As refeições serão preparadas pelos próprios alunos de gastronomia, sob supervisão dos chefes de cozinha convidados.

“Pela manhã, teremos um café regional com o famoso x-caboquinho, mas também frutas e tapiocas recheadas. A aposta maior é na variedade de receitas para um mesmo alimento, já que os nossos chefes vão fazer incrementos com diferentes ingredientes e temperos. Pela parte da noite, teremos os pratos quentes, como churrasco, lasanha, diferentes tipos de farofas e caldos quentes”, comenta a organizadora.

Ela acrescenta ainda que as refeições serão vendidas com valores entre R$5 e R$15, e todo o lucro será direcionado aos estudantes. “Optamos por trabalhar dessa maneira como uma forma de incentivar os alunos na profissão, já que o dia a dia de um chefe de cozinha é montar os pratos e vendê-los. Então, os estudantes irão adquirir os ingredientes e nada mais justo que o lucro vá integralmente para eles”, destaca a professora.

Especialistas

Além da degustação, a comunidade interna e externa à escola poderá participar de rodas de conversa e ‘aulas show’ com seis chefes de cozinha de destaque na gastronomia local. Entre eles estão os chefs Flúvio Porto (drinks e bebidas); Ismael Ribeiro (plantas não convencionais); Ivan (temperos); José Menezes (cozinha criativa); Manueli Andrade (culinária amazônica) e Arley Faraco (chef, comunicólogo e podcaster).

“Chamamos de ‘aulas show’ porque teremos os chefs demonstrando ali, na prática, ensinamentos em diferentes áreas da gastronomia. Para citar alguns exemplos, o chef Flúvio Porto é especialista em drinks, então vai apresentar dicas de bebidas fáceis para serem preparadas em casa, tendo atenção desde às misturas à estética. Já o chef Ivan, especialista em temperos, irá nos mostrar quais as melhores opções de condimentos, a depender do alimento em preparo”, explica Viviane Melo.

Segundo ela, a previsão de público por dia é de cerca de 700 pessoas, somando os três turnos de programação. Porém, quem não puder participar de forma presencial ainda poderá ter acesso a parte do conteúdo de forma virtual, que as ‘aulas show’ serão transmitidas como lives.

Confira abaixo todos os horários e participações:

Quinta-feira (6)

09h30 – Mostra de café regional com alunos

10h15 – Aula show – Live (Cozinha Criativa com chefe José)

15h30 – Aula show – Live PANC- Plantas Alimentícias não Convencionais com Ismael Ribeiro.

18h45 – Roda de Conversa: Futuro da Gastronomia (Ismael Ribeiro, Eduardo Gomes e Letícia Barros)

19h30 – 1ª Mostra Gastronômica do Centec com alunos (pratos quentes)

Sexta-feira (7)

09h30 – Mostra de café regional com alunos

10h00 – Roda de conversa (chef Arley Faraco)

15h00 – Aula Show (chef Manueli Andrade)

19h30 – 1ª Mostra Gastronômica do Centec com pratos quentes

19h30 – Encerramento com apresentação cultural (show surpresa)

Com informações da assessoria